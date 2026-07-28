Politica
Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno
Prima convocazione prevista venerdì 31 luglio
Corato - martedì 28 luglio 2026 10.13 Comunicato Stampa
Il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Edmondo Stolfa informa che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione venerdì 31 luglio 2026 con inizio alle ore 9.00 e occorrendo in 2^ convocazione martedì 4 agosto 2026 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Art. 96 del D. Lgs. 267/2000 – Individuazione Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione.
2. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – Esercizio 2026, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 derivante da mancata ratifica nei termini di legge (ai sensi dell'art. 175, comma 5, del T.U.E.L.) della deliberazione di Giunta Comunale n. 136/2026 recante variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028 – Esercizio 2026 – adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L.
4. Articoli 175 e 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000 – Variazione di Assestamento e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028.
5. Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) D. Lgs. n. 267/2000 riveniente da attività professionale svolta per conto dell'Ente nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Trani R.G. n. 95000291/2012.
6. Presa d'atto Piano Economico Finanziario Anno 2026-2029 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato con determina del Direttore AGER Puglia n. 200 del 21 luglio 2026 e approvazione delle Tariffe TARI 2026.
1. Art. 96 del D. Lgs. 267/2000 – Individuazione Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione.
2. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – Esercizio 2026, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 derivante da mancata ratifica nei termini di legge (ai sensi dell'art. 175, comma 5, del T.U.E.L.) della deliberazione di Giunta Comunale n. 136/2026 recante variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028 – Esercizio 2026 – adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L.
4. Articoli 175 e 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000 – Variazione di Assestamento e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028.
5. Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) D. Lgs. n. 267/2000 riveniente da attività professionale svolta per conto dell'Ente nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Trani R.G. n. 95000291/2012.
6. Presa d'atto Piano Economico Finanziario Anno 2026-2029 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato con determina del Direttore AGER Puglia n. 200 del 21 luglio 2026 e approvazione delle Tariffe TARI 2026.