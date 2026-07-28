Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno

Il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Edmondo Stolfa informa che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione venerdì 31 luglio 2026 con inizio alle ore 9.00 e occorrendo in 2^ convocazione martedì 4 agosto 2026 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:1. Art. 96 del D. Lgs. 267/2000 – Individuazione Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione.2. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – Esercizio 2026, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.3. Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 derivante da mancata ratifica nei termini di legge (ai sensi dell'art. 175, comma 5, del T.U.E.L.) della deliberazione di Giunta Comunale n. 136/2026 recante variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028 – Esercizio 2026 – adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L.4. Articoli 175 e 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000 – Variazione di Assestamento e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028.5. Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) D. Lgs. n. 267/2000 riveniente da attività professionale svolta per conto dell'Ente nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Trani R.G. n. 95000291/2012.6. Presa d'atto Piano Economico Finanziario Anno 2026-2029 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato con determina del Direttore AGER Puglia n. 200 del 21 luglio 2026 e approvazione delle Tariffe TARI 2026.