Felice Addario, Vito Scaringella e Giuseppe Di Bartolomeo i tre più suffragati alle elezioni 2026

Il Partito Democratico si conferma prima lista con 3.559 voti e il 13,45%

il candidato consigliere più suffragato della tornata elettorale 2026 a Corato. L'esponente del Partito Democratico, appartenente alla maggioranza che sostiene il sindaco rieletto Corrado De Benedittis, ha raccolto 1.138 preferenze personali, risultando il più votato in assoluto tra tutti i candidati al consiglio comunale.Alle sue spallecandidato dell'UDC e rappresentante dell'opposizione, con 906 preferenze. Terzo posto perdella lista "Rimettiamo in moto la città", tra le fila della maggioranza, che ha ottenuto 713 voti personali.Fuori dal podio ma comunque tra i candidati più votati figura anchedella lista Direzione Corato, per Pietro Zona candidato sindaco, con 667 preferenze.Sul fronte delle liste, ilsi conferma la formazione più votata in città con 3.559 voti complessivi, pari al 13,45% dei consensi, rafforzando così il proprio peso nella nuova maggioranza amministrativa.