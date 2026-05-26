Addario Scaringella Di Bartolomeo Tandoi
Addario Scaringella Di Bartolomeo Tandoi
Politica

Felice Addario, Vito Scaringella e Giuseppe Di Bartolomeo i tre più suffragati alle elezioni 2026

Il Partito Democratico si conferma prima lista con 3.559 voti e il 13,45%

Corato - martedì 26 maggio 2026 10.01
È Felice Addario il candidato consigliere più suffragato della tornata elettorale 2026 a Corato. L'esponente del Partito Democratico, appartenente alla maggioranza che sostiene il sindaco rieletto Corrado De Benedittis, ha raccolto 1.138 preferenze personali, risultando il più votato in assoluto tra tutti i candidati al consiglio comunale.

Alle sue spalle Vito Scaringella, candidato dell'UDC e rappresentante dell'opposizione, con 906 preferenze. Terzo posto per Giuseppe Di Bartolomeo della lista "Rimettiamo in moto la città", tra le fila della maggioranza, che ha ottenuto 713 voti personali.

Fuori dal podio ma comunque tra i candidati più votati figura anche Giulia Tandoi della lista Direzione Corato, per Pietro Zona candidato sindaco, con 667 preferenze.

Sul fronte delle liste, il Partito Democratico si conferma la formazione più votata in città con 3.559 voti complessivi, pari al 13,45% dei consensi, rafforzando così il proprio peso nella nuova maggioranza amministrativa.
  • Consiglio Comunale
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