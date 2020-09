Coronavirus, ancora contagi a Corato. Siamo a quota 16

Si rende noto che in data odierna è stato comunicato che si sono registrati nel nostro Comune 2 ulteriori casi di COVID-19, di cui uno per contatto stretto con caso positivo.Pertanto, il numero dei casi registrati nel territorio del Comune di Corato è in totale 16.La ASL ha avviato le indagini epidemiologiche al fine di isolare tutti i contatti.Si richiama l'attenzione al pedissequo rispetto del D.P.C.M. nonchè delle Ordinanze della Presidenza della Giunta della Regione PugliaSpecificatamente, si ricorda che tutti sono tenuti al rispetto delle indicazioni diramate dal Ministero della Salute - Istituto Superiore della Sanità "Dieci Comportamenti da Seguire" tra cui:- rispetto delle norme igienico - sanitarie;- garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;- uso corretto della mascherina.