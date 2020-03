Coronavirus: il modulo da compilare per uscire fuori Corato solo per necessità, lavoro e salute

Modulo Autocertificazione spostamenti Documento PDF

Partiamo dalle fine: in allegato a questo articolo trovate il modulo di autodichiarazione di spostamento sul territorio italiano.Tale modulo è obbligatorio per spostarsi dal proprio Comune di residenza a un altro Comune per le sole ragioni di salute, necessità e lavoro.Solo e soltanto qualora ricorrano queste ragioni (è sufficiente anche solo una) e solo e soltanto se esse o essa sia comprovata si può andare oltre il proprio territorio.Pertanto occorre stamparlo e compilarlo. Se non si ha possibilità di stamparlo, potete ricopiare fedelmente il testo su un semplice foglio di carta.Attenzione: fondamentale è che la firma sia originale e posta di mano direttamente da chi deve esibire il documento.Nella prima parte bisogna inserire i dati anagrafici. Ripetiamo: solo e soltanto quelli di colui o colei che utilizzerà il documento e dovrà firmarlo.La seconda parte è composta da diversi punti:- nel primo punto bisogna specificare il punto di partenza (il Comune di residenza) e quello di arrivo (il Comune nel quale devo recarmi per necessità, lavoro, salute) e se ho attraversato, dunque se ho transitato per un altro Comune, inserirlo;- nel secondo punto si dichiara di conoscere il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.Tale punto è fondamentale: l'ignoranza della legge non è mai ammessa, men che meno in tale circostanza;- nel terzo punto bisogna sbarrare la ragione per cui si sta uscendo dal proprio Comune di residenza per recarsi altrove specificando nella parte sottostante cosa si deve fare.La terza parte prevede l'inserimento del luogo, della data e dell'orario del controllo: tale parte va lasciata in bianco dal compilatore perchè la sua compilazione spetterà all'agente preposto al controlloLa quarta parte prevede la firma del dichiarante da apporre sotto questa dicitura in originale e leggibile (è sempre consigliabile portare con sè un documento di riconoscimento in corso di validità) mentre non bisogna scrivere nulla dove c'è scritto "L'operatore di Polizia".Su autostrade e viabilità principale, gli agenti della polizia stradale potranno fermare le vetture e controllare i moduli. Lo stesso potrà essere fatto da Carabinieri e Polizia municipale sulla viabilità ordinaria.Idem nelle stazioni dove agirà la polizia ferroviaria mentre negli aeroporti ci saranno sempre le forze dell'ordine.Attenzione: chi dichiara il falso è penalmente perseguibile.L'articolo violato è il 650 del codice penale: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene (2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".