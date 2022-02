Covid-19, lieve calo del numero di positivi ma siamo ancora sui 2000

Nuovo aggiornamento della situazione epidemiologica in città

Un nuovo aggiornamento circa la situazione contagi da Covid-19 in città è arrivato nella mattinata di oggi da Palazzo di Città.La ASL BA ha comunicato che gli attualmente positivi in città sono 2015.Il totale dei positivi registrati da dicembre 2020 è di 6806 di cui i guariti sono 4727 e i deceduti sono 64.Si sono registrati, in 7 giorni, 512 nuovi casi, 788 guariti e un decesso.