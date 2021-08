Covid, 22 persone in terapia intensiva. 306 nuovi contagi

Il numero di test effettuati, ben 13.585, la dice lunga sulla potenziale platea di persone positive al Covid - 19 in territorio pugliese.Delle persone sottoposte a tampone, ben 306 sono risultate positive. Un tasso in crescita, per una regione che da qualche settimana sta risentendo di un incremento sensibile dei contagi.Attualmente sono 3.759 le persone positive al Covid 19. Di loro 123 sono ricoverate in strutture ospedaliere. Anche il numero delle persone in terapia intensiva cresce: in tutta la Puglia sono 22.Si registrano inoltre due decessi.La provincia di Bari è la quella nella quale si registra il maggior numero di nuovi positivi, 78. Segue Lecce con 71, la BAT, 65, quella di Brindisi 40, quella di Foggia 28 e quella di Taranto 14.Cinque i contagi tra residenti fuori regione e altrettanti tra persone per le quali non è ancora stata definita la provincia.