Covid, 334 nuovi casi e 3 decessi in Puglia

Continua a salire la conta di nuovi contagi da Covid-19 in Puglia. Oggi, 14 agosto, dai dati della Regione si rilevano 334 nuovi casi di positività su 16.867 test per l'infezione da coronavirus effettuati.Nel dettaglio, i nuovi casi sono così registrati:Provincia di Bari: 64Provincia di Bat: 85Provincia di Brindisi: 46Provincia di Foggia: 27Provincia di Lecce: 86Provincia di Taranto: 26Residenti fuori regione: 6Provincia in definizione: -6Nelle ultime 24 ore si registrano anche 3 morti.Diventano 4.107 le persone attualmente positive in tutta la regione, fra queste 128 sono ricoverate in area non critica, 21 sono in terapia intensiva.