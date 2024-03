Cuore di Donna grande partecipazione delle donne coratine

Screening di prevenzione cardiovascolare in piazza dedicato alle donne over 40

Lo scorso 10 marzo si è svolto con successo l'evento "Cuore di donna", uno screening di prevenzione cardiovascolare dedicato alle donne over 40 in occasione della festa della donna.L'iniziativa organizzata dall'Associazione Salute e Sicurezza ODV, nella persona della Dott.ssa Ceglia Maria Altomare, con la collaborazione del "Sercorato" e del prezioso contributo della famiglia Scaringella Vito e della Wellness Evolution ha riscontrato tanta partecipazione .Provvido questo momento in cui la prevenzione ha dimostrato, ancora una volta, la sua importanza attraverso la rilevazione di patologie silenti di alcune donne, consigliandone ulteriori approfondimenti diagnostici.Un ringraziamento è rivolto alla ASLBari ,al comune di Corato e a Don Peppino Lobascio che ha garantito lo svolgimento della manifestazione nonostante le condizioni meteorologiche avverse, mettendo a disposizione un ambiente idoneo. Un auspicio per la prossima edizione, la prevenzione prima di tutto.