L'arcivescovo D'Ascenzo incontra a Corato lavoratori, associazioni e sindacati

In occasione della Giornata dei lavoratori, l'Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D'Ascenzo, incontrerà tutti i lavoratori, le associazioni di categoria e i sindacati, per vivere insieme un momento di riflessione e preghiera, con la testimonianza preziosa del dott. Giuseppe Gigante, Direttore Generale INAIL Puglia.L'appuntamento è per questa sera, venerdì 3 maggio alle ore 19:00 presso la Sala Conferenze Casillo Group, Via Sant'Elia Zona Industriale, Corato.