Dal 26 aprile la Puglia diventa arancione

Dopo un mese e mezzo la Puglia cambia colore, da lunedì 26 aprile la nostra regione rientrerà in zona arancione.È quanto emerso dai dati dell'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia e stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità.A livello nazionale, l'indice Rt di contagio del Coronavirus è sceso a quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana.Stop alle restrizioni da zona rossa per la Puglia che da lunedì diventa arancione insieme a Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d'Aosta. Resta in zona rossa solo la Sardegna, giallo il resto d'Italia.Attesa a breve la firma della nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza.