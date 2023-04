Domenica delle Palme, in Piazza Marconi la benedizione dei ramoscelli d'ulivo

In Piazza Marconi le parrocchie dell'Incoronata e della Chiesa Matrice si sono unite in un momento di preghiera solenne, culminata nella benedizione delle Palme.Don Gino De Palma e Don Giuseppe Lobascio hanno vissuto in comunione il sacro rito, che simboleggia l'ingresso di Gesù a Gerusalemme.La cittadinanza ha partecipato in massa alla celebrazione, in quella che è la prima ricorrenza ufficiale della Settimana Santa.