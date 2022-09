La comunità della deputazione maggiore di San Cataldo a Corato ha accolto don Gino De Palma, nuovo assistente spirituale.«Salutiamo calorosamente don Peppino Lobascio che ha ricoperto il ruolo di assistente spirituale per tanti anni e diamo il benvenuto a don Gino, che sicuramente rivestirà l'incarico con la competenza e devozione che lo contraddistinguono» ha affermato, presidente della deputazione maggiore, nel corso di una breve cerimonia di insediamento.«Don Gino è una figura importante, di ispirazione nella futura azione religiosa della deputazione di San Cataldo. Siamo certi che saprà porsi come limpido punto di riferimento per tutti noi e per i fedeli. Sarà certamente portatrice di utile sostegno la sua vicinanza costante alla deputazione, per agire all'unisono nella realizzazione del percorso religioso e civile che ci condurrà alla Festa Patronale dell'agosto 2023. La deputazione si impegna, dal canto suo, a mantenere fertile la sua vitalità devozionale e la partecipazione della gente che ha fede nel nostro Santo Patrono, che ci ha aiutati nel corso della pandemia a non perdere la speranza» ha rimarcato Scaringella., nel suo discorso di benvenuto, ha sottolineato l'esigenza di una vicinanza da parte dei fedeli e della comunità di San Cataldo nei passaggi di questo nuovo percorso di fede e preghiera.