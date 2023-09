“Festival della Ruralità”: martedì la conferenza stampa di presentazione a Bari

Il Festival si terrà dal 6 all' 8 ottobre a Masseria Cimadomo

Il cibo che narra per valorizzare i sapori identitari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per raccontare paesaggi, storie e cultura di una terra aspra e millenaria, dove le eccellenze enogastronomiche si tramandano da una generazione all'altra.Martedì 3 ottobre 2023, a Bari, alle ore 11, sarà presentato il "Festival della Ruralità", in programma il 6, 7 e 8 ottobre 2023, tra dialoghi intorno al cibo, laboratori esperienziali, itinerari, show cooking, degustazioni, mostre e concerti, che animeranno il Villaggio del Gusto nella Masseria Cimadomo.Alla conferenza stampa di presentazione che si terrà a Bari, nella sala convegni dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia (L.re N. Sauro n. 45-47, I piano – Bari) interverranno:Donato Pentassuglia, assessore all'Agricoltura della Regione Puglia;Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione Consiliare della Regione Puglia