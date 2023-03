Al via il Festival internazionale della cultura alimentare italiana

Inizia oggi Cultural, il Festival internazionale della cultura alimentare italiana, nella splendida di città Matera, presso la sede di Alvino 1884. Il Consorzio Terre di Castel del Monte è presente alla tre giorni materana con uno stand delle Terre di Castel del Monte, la rete di aziende di Andria e Corato, partner dell'attività di promozione degli itinerari della cultura, natura e gusto, dei servizi e dell'accoglienza turistica di qualità, nel cuore del territorio del GAL "Le Città di Castel del Monte". Dopo il successo turistico del Salento e della Valle d'Itria, la Murgia e le città di Castel del Monte si preannunciano ormai come la nuova destinazione turistica pugliese per il 2023, come emerge anche dal confronto avuto con i buyers di viaggi e i tour operator incontrati nei diversi appuntamenti dai responsabili del Consorzio.Un territorio denso di arte, storia ed eccellenze enogastronomiche, per la prima volta unito sotto il brand dell'ottagono più famoso del mondo, presentato dal Consorzio Terre di Castel del Monte in alcune delle fiere e delle manifestazioni più importanti nel settore della promozione territoriale nazionale ed internazionale.La partecipazione al BTM Puglia, la fiera del business tourism management, e al Buy Puglia, iniziativa organizzata da Puglia promozione dedicata a itinerari ed esperienze, ha decretato il successo della destinazione di Castel del Monte, soprattutto presso tour operator americani e scandinavi, che beneficeranno dei nuovi collegamenti aerei con Oslo, a vivere esperienze enogastronomiche ed attive, fatte di trekking, camminate e passeggiate a cavallo. Sullo sfondo del castello di Federico II di Svevia, ancora una volta regina indiscussa e oggetto di un successo internazionale oltre ogni aspettativa, è stata la burrata di Andria, sul podio dei formaggi più apprezzati del mondo secondo la rivista internazionale Tasteatlas.com, presente alla ITB (International Tourism Borse) di Berlino, la fiera turistica più importante al mondo, svoltasi dal 7 al 9 marzo.Da oggi per tre giorni, il Consorzio Terre di Castel del Monte approda a Matera in un evento cult della cultura enogastronomica italiana, inserendo tra le tappe della Geografia del Gusto che la kermesse propone, proprio l'alta Murgia di Castel del Monte.Nella giornata del 13 marzo, un ampio spazio sarà dedicato ad un viaggio tra i sapori più autentici di questa terra, il Tour del gusto organizzato dal Consorzio Terre di Castel del Monte in compagnia della sapienza gastronomica di Pietro Zito, lo "chef contadino", in un'esperienza sensoriale tra profumi e sapori di una tradizione semplice e diretta che proviene dal passato e che difficilmente si dimentica.