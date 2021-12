Finanziata la progettazione per abbattere le barriere architettoniche, in città

Il comune di Corato, con delibera n.219 del 7 dicembre, ha partecipato all'avviso pubblico regionale per la richiesta di contributo per la redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), arrivando quarto su 50 comuni."E' un risultato importante - dice il sindaco De Benedittis - che premia il nostro Comune e la volontà dell'Amministrazione Comunale di partecipare alle opportunità di finanziamento, muovendosi all'interno di una visione di città funzionale e accessibile a tutti e a tutte.""Abbattere le barriere architettoniche per migliorare fruibilità, accessibilità e visitabilità di spazi ed edifici pubblici - aggiunge l'assessore Varesano - non può che migliorare la qualità della vita.La libertà di movimento consente di mantenere relazioni sociali ed autonomia, fondamentali per la vita di tutti noi e spesso chi ha limitazioni motorie, per svariati motivi, non ha la possibilità di spostarsi agilmente e in sicurezza a Corato.Questo contributo regionale consente di avviare concretamente la redazione del PEBA , Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, che sarà condotta in maniera partecipata con il contributo di tutti i soggetti portatori di interesse".