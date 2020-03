Barriere architettoniche, contributi per opere di abbattimento

Il Comune di Corato eroga contributi, assegnati dalla Regione, per opere, ancora da eseguire al momento della domanda, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.Le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente. Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo stesso.Possono presentare domanda di contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché aventi diritto secondo normativa vigente, con residenza anagrafica avente carattere stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.In luogo della persona disabile sono legittimati a presentare domanda anche gli eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno della persona disabile.Sono ammessi al contributo interventi da realizzare in edifici privati esistenti (comprese le pertinenze esterne, box, cantine, cortili ecc.) che hanno come finalità diretta ed esclusiva l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per edifici privati si intendono tutti gli edifici con la sola esclusione di quelli pubblici o aperti al pubblico.Il bando include anche interventi da realizzare in edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ARCA o del Comune; e l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino strettamente idonee al raggiungimento dell'abbattimento delle barriere.Le domande, corredate della documentazione richiesta come da avviso, devono essere presentate entro il 24 aprile. I dettagli dell'avviso e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del comune di Corato.