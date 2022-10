L'amministrazione di Corato, nell'ambito della redazione del Peba (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche), con il supporto della società di ingegneria di Bari incaricata (Elaborazioni Srl) ha tenuto martedì 25 ottobre il primo incontro interno di presentazione dell'iter di redazione e di condivisione della linea di intervento sul territorio. L'incontro è stato molto produttivo ed ha ottenuto il primo obiettivo di condivisione delle modalità di partecipazione con tutta l'amministrazione comunale, al fine di coinvolgere da subito la totalità delle rappresentanze politiche.«Il Peba è un piano che raramente i comuni avviano, noi lo abbiamo inserito nel nostro programma elettorale ed è stata da sempre una priorità per noi» ha spiegato, assessore alla qualità urbana. «Quando si è presentata l'occasione del bando regionale l'abbiamo colta al volo. Per noi la pianificazione e la visione del territorio sono fondamentali perchè danno la possibilità di mettere a sistema tutti gli interventi che ci saranno nel futuro».Sono previsti ulteriori incontri pubblici ed aperti alla cittadinanza: un'ispezione lungo le vie di Corato per mappare assieme ai tecnici le criticità del territorio in ambito di barriere architettoniche ed un incontro di condivisione della proposta di Piano prevista entro la fine dell'anno con i cittadini e le associazioni sensibili al tema della disabilità. È possibile iscriversi ad un form (link) per essere informati direttamente sui prossimi eventi Da subito, intanto, sono messi a disposizione due strumenti di partecipazione pubblica per raccogliere i contributi di tuttiPer info e contatti è a disposizione l'indirizzo mail peba.corato@elaborazioni.org