Fiume in piena di allegria per il 41° Carnevale Coratino. Le immagini

167 foto Carnevale coratino 2020 - la sfilata della domenica Altri album fotografici: L'esibizione dei gruppi in maschera 119 foto

Il carnevale racchiude in sé sempre quella magia del poter tornare ad osservare il mondo con gli occhi di stupore, proprio come fanno i bambini. Forse è per questo che i più piccoli sono i protagonisti di questa festa caratterizzata dalla gioia, coloratissima e briosa, per ricordare a tutti la bellezza dell'armonia dello stare insieme.Così, come ogni anno, nel regno di Re Cuoraldino, anche il 41° Carnevale Coratino ha stretto attorno al corso cittadino centinaia di coratini e avventori provenienti anche dai paesi limitrofi per condividere la festa dell'allegria in cui ogni sorriso vale.Circa 4mila i partecipanti, secondo le prime stime della Pro Loco Quadratum, organizzatore della manifestazione assieme all'amministrazione comunale, per comporre il serpentone di gruppi mascherati che hanno sfilato in questa domenica di carnevale ricevendo, poi, l'accoglienza per l'esibizione in Piazza Cesare Battisti dagli speakers di Radio Selene, Maria Rita Minoia e Vins Modugno.Hanno così sfilato i piccoli delle scuole paritarie "Fata Zucchina-Sacra Famiglia-Peter Pan" che, con "Buon Compleanno A Noi", con torte e candeline, hanno celebrato rispettivamente i propri 15, 75 e 20 anni, e gli alunni della scuola elementare "Fornelli" che con il titolo "Gli anni ruggenti del Fornelli- I nostri 100 anni" hanno festeggiato il centenario dell'istituto.Inno alla musica e alla libertà da parte dell'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" che ha ricordato i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven con il titolo "Beethoven-dove le parole non arrivano…la musica parla" e una coreografia di piccoli compositori, pianoforti, pentagrammi e coloratissime note sulla V sinfonia del compositore tedesco; l'IISS "Oriani – Tandoi" che ha invece celebrato, riportando in vita i suoi capolavori, un altro importante anniversario, il Centenario dalla nascita di Federico Fellini con "Omaggio a Fellini-tra poesia e musica" e l'I.T.E.T. "Tannoia" che con i suoi "Colori della Libertà" ha invece posto l'accento sull'evento storico della caduta del muro di Berlino, simbolo di nuova vita.Gruppi provenienti anche dalle città vicine, come il Liceo Scientifico "Tedone" di Ruvo Di Puglia che ha proposto il tema "I ruggenti anni Venti", con i temi dell'emancipazione e dei diritti dei bambini e delle donne, a ritmo di Charleston, e gli Alunni del Polo Liceale di Terlizzi, partecipante come gruppo privato, che ha voluto focalizzarsi sulla tutela dell'ambiente e di contatto con la natura con "I Figli Dei Fiori" in una rivisitazione anni '60.Fra i gruppi privati si contano invece il Club "Buena Vista" che ha sottolineato l'emancipazione femminile nella moda e nel ballo, con una proposizione del Charleston anni '20; i personaggi e i supereroi più amati della fantasia, delle storie Disney e dei fumetti del gruppo I Sognatori che hanno incantato i piccoli spettatori con "Quel che la fiaba ha inventato, noi lo faremo diventare realtà".Carnaval Dance con "Tra vizio e virtù… Notre Dame brucia anche tu!", ha voluto sensibilizzare sulla drammatica vicenda di attualità dell'incendio del tetto della cattedrale parigina, allestendo uno scenario dedicato alla Notre Dame di Parigi partendo dal romanzo di Victor Hugo - da cui è stato tratto il musical - che porta in scena vizi e virtù.Temi ambientali per Agorà 2.0 che ha portato il pubblico "In Fondo al mar" a pescare particolari specialità, come plastica e rifiuti di ogni genere; il Rocket King con "Save The Planet" e l'esigenza di tutelare il mondo in cui viviamo.Un vero e proprio inno quello del gruppo "Coloriamo di gioia la vita" della Parrocchia San Francesco che colora il mondo con armonia e bellezza, mentre si sono riconfermati dei ballerini provetti gli Sceriffi di ogni età del C.I.C.R.E.S., maschera tipica quella de "U Sceriffe" assieme a la "Vecchiarèdde", anch'essa immancabile nel Carnevale Coratino, a ricordare la tempra e l'importanza delle generazioni d'un tempo.Hanno chiuso il serpentone Gli Spartani con il titolo "Ri(Generazione) della speranza" e il gruppo di insoliti bambini nelle cui mani è riposto il futuro e non sono mancati i simpatici disturbatori della "Famiglia Gonzales".Ma non c'è racconto migliore di quello delle immagini della prima sfilata del Carnevale Coratino 2020 come quelle di Michela Miscioscia.