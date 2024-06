G7 in Puglia, dal 5 giugno controlli di frontiera per tutti i passeggeri dei voli internazionali

Aeroporti di Puglia comunica che, in occasione del vertice G7 previsto dal 13 al 15 giugno prossimi, su disposizione del Ministro degli Interniin arrivo ed in partenza, a partire dalle ore 14.00 del 5 giugno fino alle 14.00 del 18 giugno.Inoltre, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza e su indicazione delle competenti Autorità, negli scali di Bari, Brindisi e Grottaglie,Aeroporti di Puglia, pertanto, invita i Passeggeri a prevedere, in via preferenziale, l'impiego dei mezzi pubblici per raggiungere gli aeroporti anche al fine di evitare eventuali difficoltà che potranno determinarsi in concomitanza all'arrivo delle Delegazioni dei Paesi partecipanti al Summit internazionale.In ogni caso, Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza a raggiungere gli aeroporti con congruo anticipo rispetto al previsto orario di partenza e a monitorare con attenzione lo stato del proprio volo.