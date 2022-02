Green pass illimitato, DaD ridotta e zona rossa solo per i no-Vax: le nuove regole anti-Covid

SCUOLA

L'Italia si avvia sempre di più verso la fase di uscita dall'emergenza pandemica: il Governo ha infatti rimodulato nuovamente le regole anti-Covid, anche alla luce del calo dei contagi della curva nelle ultime due settimane. L'obiettivo dell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri è quello di rimuovere tutte le restrizioni per i vaccinati e rendere più agevole la gestione del Green pass oltre che dei casi di positività a scuola. La raccolta di queste nuove norme entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque nelle prossime ore, in modo che sia effettivamente valido da lunedì 7 febbraio.Il primo punto riguarda la didattica a distanza, la cui durata passerà da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni, nella quale non è ancora autorizzata la vaccinazione. La differenza, dunque, è che negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, tutti i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al Covid e non più alla presenza di un caso come avviene oggi. Alle elementari, medie e superiori, invece, la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati: alle primarie, così come per la fascia 0-6, dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo in poi.Segue la questione Green pass: dopo aver ridotto la durata del certificato da 9 a 6 mesi all'inizio dell'ondata di casi dovuta a Omicron, il governo cambia la validità della certificazione verde per risolvere un problema che si sarebbe posto a metà marzo quando migliaia di italiani, avendo fatto il booster a metà settembre e non essendo autorizzata la quarta dose, si sarebbero ritrovati con il pass scaduto.Dunque, dalla prossima settimana per chi ha completato il ciclo vaccinale e anche per chi si è contagiato e è guarito dopo essersi vaccinato, il pass avrà validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo fino a nuove indicazioni in merito a una possibile quarta dose futura. Per chi, invece, si è contagiato dopo la prima dose, il certificato varrà 6 mesi.L'ultima misura di rilievo del nuovo decreto rappresenta una vera e propria svolta perché va a rimuovere ogni forma di restrizione per i vaccinati anche in una eventuale zona rossa: le fasce di colore rimarranno per il momento ma, anche in quelle Regioni che dovessero finire in rosso, non ci saranno più divieti per chi ha completato il ciclo vaccinale, come già avviene di fatto in zona gialla e arancione. In quel caso le restrizioni rimarrebbero solo per i non vaccinati.