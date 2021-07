Green Pass, la Polizia Postale avverte: «Attenzione al falso messaggio WhatsApp»

La polizia postale mette in guardia tutti gli utenti circa una nuova operazione fraudolenta mirata al furto di dati personali e coordinate bancarie. Si tratta di un messaggio che arriva sul provider di messaggistica WhatsApp che invita a scaricare il Green Pass, in cui si legge: "In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina".Diverse le segnalazioni fatte dagli utenti alla polizia che spiega: cliccando sul link, l'ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul falso sito, all'utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari.L'obiettivo, spiega la polizia postale, è quello di "utilizzarli fraudolentemente". Si raccomanda, quindi, di fare sempre molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Soprattutto, di non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari. Eventuali messaggi sospetti potranno essere segnalati sul portale della Polizia Postale www.commissariatodips.itDiverso il discorso per il messaggio di testo (sms) con mittente "Min Salute". È questo il vero messaggio per ottenere il Green Pass e che arriva solitamente a pochi giorni dalla somministrazione del vaccino. La stessa comunicazione può arrivare anche tramite email, a seconda delle informazioni di contatto fornite.Il messaggio vero ed attendibile riporta questo testo: "Certificazione verde Covid-19 di **** disponibile. Usa AUTHCODE ************ e Tessera sanitaria su www.dgc.gov.it o App Immuni o attendi notifica su App IO".Per completare l'operazione si deve avere a portata di mano il numero identificativo della tessera sanitaria e la data di scadenza della stessa. Una volta compilati i campi richiesti al link reale, basterà scegliere in che lingua ricevere il documento e cliccare su "recupera certificazione".Si avrà un file pdf, con la certificazione verde unita ad un QR Code, e un file png con l'immagine dello stesso QR Code. Il Green pass può inoltre essere ottenuto tramite l'app Immuni, l'app Io, tramite il fascicolo sanitario elettronico, tramite il sito web del governo con identità digitale (Spid o Cie).