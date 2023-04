I circoli Legambiente di Corato e di Spinazzola organizzano l’escursione nei pressi di "Grottelline"

Domenica 23 aprile i circoli di Legambiente di Corato e Spinazzola hanno organizzato un' uscita storico-naturalistica nell'agro di Spinazzola per scoprire angoli di bellezza ambientale del nostro territorio.L'evento è la conseguenza della presentazione del libro del 18 Aprile "Il caso Grottelline. Cronaca di un giornalista in provincia" di Cosimo Forina. I circoli murgiani di Legambiente hanno promosso la visita dei luoghi descritti nel volume per farli conoscere. I partecipanti all'uscita dovranno arrivare presso un mezzo proprio presso il sito di Grottelline, di lì si effettuerà la visita dell'area naturalistica e del Castello del Garagnone. Il pranzo facoltativo è a carico dei partecipanti presso trattoria locale per il costo di 25 euro a persona. E' fortemente consigliata la prenotazione al seguente numero 3490070730 o inviare un sms allo stesso numero Nel pomeriggio è prevista una visita a " sorpresa" nei pressi di Spinazzola che lascerà i partecipanti meravigliati per la bellezza naturalistica e paesaggistica.Si consiglia attrezzatura per trekking o outdoor.La rocca del Garagnone guarda il confine fra due ecosistemi totalmente diversi. Alle sue spalle, in direzione dell'Adriatico, ci sono le Murge alte, terre di rocce affioranti e ricoperte da boschi, in età romana. Oggi sono brulle e, durante il medioevo e l'età moderna, furono luogo di pascolo. Di fronte si stendono terre pianeggianti e poco mosse, attraversate da corsi d'acqua (il Roviniero e il Basentello) Infatti la direzione di questa valle è verso sud, e seguendo questa antica corrente di traffici i romani costruirono la via Appia. Diodoro Siculo e Livio scrivono di una città peuceta esistente nella valle. Iscrizioni sacre e profane, lette in passato, alcune delle quali ormai perdute, testimoniano insediamenti e culti dì età romana. Del Garagnone si riparla nel 1220: è uno dei castelli che Federico II proclama di aver edificato a fundamentis. In realtà lo ha ricostruito o riadattato. Insieme col castello è citata una domus, una residenza alla cui manutenzione sono tenuti gli homines di Auricarro, di Valenzano e dello stesso Garagnone. Il castello fa parte di un complesso difensivo e di controllo: alle sue spalle c'è Castel del Monte; di fronte, a guardia della Basilicata, i castelli di Palazzo San Gervasio e di Monte Serico.Grottelline è una località del comune di Spinazzola già abitata nel neolitico che comprende 15 complessi rupestri. Nel 1097 è documentata la presenza dei Cavalieri templari nel Casale Grottellini. Nel 2017 il Ministero Beni e Attività Culturali ha dichiarato l'interesse culturale del complesso costituito da Masseria Grottelline, Masseria Salomone e l'insediamento rupestre situati in contrada Grottelline ritenuti "rilevanti testimonianze di architettura masserizia premurgiana con ambienti rupestri del XII e XVI secolo - pertanto - sottoposti a vincolo di tutela come prescritto da D.Ls. n.42/2004 ." La forza della nostra associazione è nella rete dei circoli- esordisce Giuseppe Faretra presidente del Circolo d Legambiente Corato- per questo motivo – aggiunge il presidente Roberto Cinelli – presidente del circolo di Spinazzola- abbiamo creato una forma di collaborazione tra Circoli murgiani per far conoscere il territorio dell'Alta Murgia che ha un valore storico e naturalistico veramente importante. Attraverso la rete dei circoli di Legambiente- conclude Giuseppe Faretra- possiamo far accrescere una conoscenza e consapevolezza della cittadinanza del nostro territorio per amarlo e rispettarlo nella sua bellezza".L'evento fa parte del programma cittadino coratino "Condividere cultura".