I ragazzi del Liceo Classico Europarlamentari per un giorno

Dal 13-18 Febbraio 2023 si tiene la V Sessione di Istituto del Mep, vissuta come Percorso Pcto delle classi IA, IB e IIC(indirizzo linguistico).Il Mep (acronimo di Midel European Parliament) trasforma i ragazzi in europarlamentari, impegnati nei lavori di Commissione per studiare e presentare risolutive su tematiche di stretta attualità.Venerdì 17 febbraio, alle ore 17.00 avrà inizio la simulazione della plenaria del Parlamento Europeo, alla presenza dei genitori dei ragazzi coinvolti e dell'Europarlamentare, Onorevole Chiara Gemma.