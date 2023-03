Il centro anziani Ermes apre ufficialmente i battenti: ieri l'inaugurazione

Inaugurato ieri pomeriggio il Centro Anziani Ermes, nella sede di Via Canova 42, laddove un tempo vi era il Bar Canova.Una grande festa, con tantissimi "diversamente giovani" ad affollare la nuova e moderna sala che da lunedì aprirà ufficialmente i battenti. Se si fosse trattato di un teatro o di uno stadio, avremmo tranquillamente potuto parlare di "sold out".L'entusiasmo che si è respirato nelle due ore di festa, non è stato altro che il preludio a ciò che sarà Ermes per tutti gli over 65, «non solo quelli soli, ma anche per coloro che vogliono passare dei momenti di spensieratezza e condivisione». Così Pina Acella, responsabile del centro.All'inaugurazione presente l'amministrazione comunale, nelle figure del sindaco Corrado De Benedittis e l'assessore Felice Addario. «Oggi è un giorno importante per l'amministrazione, ma soprattutto per la città. Corato aveva bisogno di un centro che fosse un punto di riferimento per gli over 65, che sono la solida base della società». Così il sindaco Corrado De Benedittis.La serata è stata dedicata alla prematura ed improvvisa scomparsa di Liliana Teresa Giove, Assistente Socio Educativo Iside, per un centro che vivrà nel suo ricordo.La nostra società dovrebbe rendere giusto e possibile per gli anziani non temere i giovani od essere trascurati dagli stessi, perché la prova della civiltà è il modo in cui ha cura dei suoi membri indifesi, diceva Pearl Buck in un suo romanzo.E dal "day zero" di Ermes, le premesse sono più che buone.