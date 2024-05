Campagna “Io per Lei” di Telethon: questa sera la testimonianza di Maria Pascazio

Questa sera alle ore 20.00, nel salone parrocchiale di Santa Maria Greca in via Leonello, nell'ambito della Campagna "Io per Lei" di Telethon, sarà presente Maria Pascazio e la giovanissima Rosy, una mamma rara con sua figlia.Racconteranno la loro testimonianza di convivenza con una malattia genetica rara. Un dono che potrà sensibilizzare maggiormente il sostegno alla ricerca scientifica, per restituire una speranza di futuro ai bambini, a tutte le persone con una malattia rara e alle loro famiglie.