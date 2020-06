Nuova sala, nuova brace: a Sammichele di Bari “La Tradizione” si rinnova

Per i buongustai della carne il fornello si riaccende, più rovente di prima. A Sammichele di Bari "La Tradizione" si rinnova con due importanti novità.Si comincia dall'accensione della nuova brace, che avverrà sulla pagina ufficiale de La Tradizione - Fornello Pugliese – Sammichele e sulle pagine del network Viva, per unirci virtualmente in questo nuovo inizio e per mostrarvi il "backstage" dei piatti in diretta dal ristorante.Ma le novità non finiscono qui.: si aggiungono nuovi spazi per una maggiore comodità e relax, per degustare le prelibatezze di carne in totale sicurezza senza rinunciare alla compagnia e al servizio., chiamando il numero 080 8918467 oppure 380 4647058.Per i clienti più affezionati e per quanti vogliono conoscere il gusto della carne nostrana, dal banco macelleria direttamente a casa tua. Scegli ciò che preferisci dalla macelleria, tra le migliori carni provenienti dal nostro territorio, e arriverà con comodità a casa tua:Il servizio è disponibile su Bari e provincia, e nelle città di Trani, Andria e Barletta. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 338 8124818.Il fornello pugliese è pronto per un'immersione di sapori, adesso mancate solo voi. Per saperne di più, visita il sito web.