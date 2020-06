Nuovo fornello, stessa passione per “La Tradizione” a Sammichele di Bari

Alta qualità, indiscussa cortesia e rispetto delle normative. A Sammichele di Bariè un punto di riferimento per chi cerca la genuinità e vuole assaporare le prelibatezze della cucina pugliese.Varietà dinamica e tanta attenzione al cliente: ogni giorno infatti nel banco macelleria si trovano nuove proposte, cosicché una cena da "La Tradizione" non è mai uguale all'altra. Eddel fornello pugliese di Sammichele: anche i clienti abituali non si stancano mai.Per fare un primo passo verso la normalità, il ristorante ha virtualmente aperto le proprie porte al pubblico con una briosa diretta sui social network, ospitata dallade "La Tradizione" e dai 18 portali giornalistici del"Gran cerimoniere" della diretta è statolo speaker che con la sua frizzantezza ha condotto gli spettatori in una visita virtuale nel locale di Sammichele. Prima intervista al "fondatore", padre del fornello pugliese,, che ha raccontato: «"La Tradizione" nasce nel 1988 dalla passione per le carni buone e per le tradizioni locali. All'inizio siamo partiti da una piccola macelleria fino al 2006, quando abbiamo inaugurato la braceria: qui a Sammichele c'è quella che chiamiamo "tradizione del fornello", della degustazione al tavolo, e da allora continua il nostro progetto che coinvolge l'intera famiglia».Non solo il signor Franco,, figli del padrone di casa, collaborano attivamente per portare avanti questa attività ormai storica, amatissima dai clienti.Proprio Lorenzo, chef de "La Tradizione", ha mostrato in direttae anche del nuovo forno a carbone, che permette nuove tipologie di cottura. «Bisogna partire da un prodotto di qualità: le nostri carni provengono dall'hinterland pugliese e lucano, se non a km0 le potremmo definire a km1. Scegliamo e valorizziamo prodotti che caratterizzano il nostro territorio, sostenendo il made in Italy, anzi ancora meglio: il made in Puglia».La serata è stata doppiamente speciale perché dalle 20.00. «Vogliamo che i nostri clienti si sentano sicuri e felici come a casa propria – spiega il signor Franco – Nella nostra braceria si può seguire un percorso che parte dal banco della carne, dove si può fare la spesa, per poi passare al ristorante, dove accomodarsi e scegliere qualsiasi cosa offra la nostra cucina». «Oggi avviene l'inaugurazione dei nuovi spazi e l'ampliamento della nostra sala – prosegue il signor Franco - Il blocco è stato abbastanza traumatico ma appena c'è stata la possibilità abbiamo ripreso i lavori così come li avevamo progettati. Anche in questo periodo continuiamo a credere fortemente in questo progetto e ci tengo a ringraziare i nostri clienti che ci sono stati sempre vicini».Al fianco della tradizione arriva anche la tecnologia: si tratta del, infatti in questa fase sono stati momentaneamente abbandonati i classici menù cartacei, sostituiti dai codici QR così da consultare l'elenco delle proposte direttamente dal proprio smartphone.L'appuntamento in diretta ha visto il saluto anche del, che ha voluto personalmente complimentarsi con la famiglia Milano per la loro attività: «Esaltiamo così l'enogastronomia sammichelina che da tanti anni sta dando il meglio di sé stessa e a cui oggi si aggiunge questo ulteriore tassello a beneficio dell'offerta turistica». E ha rassicurato quanti, tra cittadini e appassionati, si stanno domandando se il consueto appuntamento con la Sagra della zampina di Sammichele ci sarà oppure no: «A fine settembre la sagra si svolgerà comunque, vanno concordate le nuove modalità, ci stiamo lavorando».dunque nella serata di ieri a casa "La Tradizione". Alla famiglia Milano un vivace "in bocca al lupo" per la loro attività, arricchita da tutte queste novità, e ai clienti invece non resta che augurare buon appetito!