Il centro per anziani Ermes è da oggi una struttura cardio protetta.

In collaborazione con l'associazione "Due mani per la vita", il centro per anziani Ermes della cooperativa sociale Eos, si è dotato di un defibrillatore, grazie alla generosità dell'imprenditore Tonio Lotito dell'agenzia Sethi.Alla presenza dell'amministrazione comunale, nel pomeriggio di venerdì 19 aprile, la preghiera di benedizione con il parroco di santa Maria Greca don Vincenzo Bovino, quasi a volersi mettere sotto la protezione della protettrice della citta con anche l'omaggio di una composizione floreale a Lei dedicata.I responsabili del centro Ermes mettono a disposizione del quartiere di piazza caduti di via Fani questo prezioso strumento per il benessere della persona.L'amministrazione comunale si è fatta portavoce di rendere più cardio protetta la nostra Corato .