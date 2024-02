Settimana del benessere nella terza età al Centro Ermes

Il centro per anziani Ermes della cooperativa Eos in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Onda d'urto Corato, ha vissuto la prima edizione della "Settimana del benessere nella terza età" dedicata ai tesserati.Si è cominciato con gli elettrocardiogramma svolti dall' infermiere del pronto soccorso di Corato Michelangelo Acella e refertati dal dott. cardiologo Antuofermo.L'incontro con i dottori psicologi psicoterapeuta Paolo Romeo e Claudia Tarricone con i loro esercizi sull'attenzione e memoria.L'incontro con il dottor Antonio Montrone, psicologo e psicoterapeuta esperto in demenza senile, con i test ad personam come primo approccio diagnostico alla demenza.Molto interessante l'incontro con la dottoressa Francesca Cialdella, otorino laringoiatra, sull'udito e le problematiche legate alle sordità, presentando la giornata dell'udito del 1 marzo con gli screening gratuiti presso il reparto di ororinolaringoiatria dell'ospedale Dimiccoli di Barletta.Infine l'incontro con il dottor Attilio di Girolamo, allergologo, sulle allergie e tutto ciò che ruota attorno ai malesseri che queste scatenato.Per i tesserati di Ermes una piacevole full immersion nella prevenzione del loro benessere psico fisico.