Il coratino Giuseppe Galassi è il nuovo Managing Director di Fiat& Abarth

C'è un po' di Corato in Fiat&Abarth: il nostro concittadino Giuseppe Galassi è stato scelto come nuovo Managing Director di FIAT & Abarth in Italia, all'interno dell'organizzazione di Stellantis Italy.Laureato in Economia e Commercio, Galassi ha lavorato nel il gruppo Fiat per 17 anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell'ambito del Sales & Marketing, sia in Italia che all'estero.Prima della sua posizione attuale, ha lavorato come Responsabile Marketing Mopar in Svizzera e Germania e successivamente come Responsabile Marketing & Communication per MOPAR Service, Parts & Customer Care per tutta la Regione EMEA. Ha anche lavorato come Area Operations Manager del Brand Jeep in Europa prima di assumere la sua attuale posizione.Galassi sostituisce Eligio Catarinella, che è stato nominato Responsabile di Alfa Romeo Marketing and Communication Global.