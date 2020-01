Il Papa torna in Puglia, sarà a Bari il 23 febbraio

"Mediterraneo frontiera di pace" non è solo un auspicio ribadito in tanti suoi scritti da don Tonino Bello, ma è anche il titolo di una intensa quattro giorni che a febbraio sarà chiusa da Papa Francesco e che coinvolgerà tutti Vescovi della Chiesa Cattolica provenienti dai Paesi del Mediterraneo. Mai evento fu così calato in una stretta attualità su cui soffiano venti di guerra.Il Pontefice sarà dunque nuovamente a Bari il 23 febbraio prossimo e celebrerà messa in Corso Vittorio Emanuele II. La notizia diffusa dalla Sala Stampa vaticana è stata accolta con grande giubilo da tutta la comunità cattolica pugliese che si prepara a riaccogliere il Papa nella nostra terra dopo che l'aveva visitata il 20 aprile 2018, per giungere per la prima volta nella Molfetta amata da don Tonino, e poi il 7 luglio successivo nel capoluogo, per la preghiera ecumenica con i capi delle Chiese d'Oriente sul Lungomare Nazario Sauro.La sala stampa vaticana ha confermato che Papa Francesco celebrerà la messa a Bari nella giornata conclusiva di domenica 23 febbraio, alle 10:45. L'arcidiocesi di Bari-Bitonto fa sapere che si tratterà di una funzione religiosa celebrata in città, in sede pubblica.