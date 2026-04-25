Basket
Tutto in 40 minuti, la Fas Basket Corato chiude la Regular Season a Monopoli
In programma domani 26 aprile
Corato - sabato 25 aprile 2026 Comunicato Stampa
Tutto in 40 minuti. Tutto all'ultima giornata. La Fas Basket Corato si gioca il suo futuro nell'ultimo turno di regular season in un match da dentro o fuori sull'ostico parquet di Monopoli, che a sua volta si gioca i playoff. Ai coratini serve un successo, una vittoria, ma non solo.
Perchè i ragazzi di coach Marco Verile dovranno si vincere per arrivare a quota 26, ma anche sperare in risultati a loro favorevoli provenienti da Bari, dove giocherà Milazzo, e da Brindisi, dove giocherà Castellaneta. Se ciò accadrà, Corato sarà salva e chiuderà a Monopoli la propria stagione con la certezza di ripartire dalla B Interregionale anche il prossimo anno. Altrimenti per i coratini si apriranno le porte della lotteria dei playout, della post season, e ci sarà ancora da sudare e lottare per guadagnarsi la salvezza e la permanenza in questo campionato.
Corato arriva a questo match con la forza dei nervi distesi. I coratini sanno che dovranno compiere una impresa, ovvero vincere sul campo di un Monopoli a cui a sua volta serve vincere per arrivare ai playoff. Corato cerca il suo sesto successo esterno del torneo e viene dalla sofferta ma determinante vittoria di domenica scorsa contro Rende. Il morale e l'entusiasmo sono alti tra i ragazzi di coach Marco Verile, con capitan Basile e soci che proveranno a regalare altri due punti a tutti i tifosi neroverdi.
Discorso opposto per Monopoli, favorita dal pronostico e dal giocare in casa, dove in questa stagione ha già vinto 10 volte su 13. I ragazzi di coach Ponticiello però sono reduci da 4 sconfitte consecutive e il proprio cammino verso i playoff si è complicato sul più bello, quando l'obiettivo sembrava praticamente raggiunto.
Ora invece gli adriatici sono ottavi e solo un successo li metterebbe al riparo da sgradite sorprese. L'infortunio al ginocchio occorso a Mastroianni, a cui tutti auguriamo una pronta e completa guarigione, priva i padroni di casa di un elemento importante del roster, che però ha altre frecce al proprio arco per sopperire a questa assenza. Nomi come quelli del top scorer Zupan, del pivot Spatti, di Milosevic, degli esperti Sirakov e Calisi, oltre che di Dincic e dell'ex Bisceglie El Agbani descrivono bene la profondità e pericolosità di una squadra con anche la giusta esperienza per giocare partite di questa caratura, dove bisogna sbagliare nulla o quasi per vincere.
Ex della sfida sarà Diego Corral, alcune stagioni fa a Monopoli in un anno non troppo fortunato per lui che si concluse anzitempo per un brutto infortunio. Nel match di andata, disputato lo scorso 11 gennaio al PalaLosito, i coratini tennero testa al più quotato avversario giocando ad armi pari sino alla fine e venendo sconfitti soltanto nel finale di stretta misura 54-57.
Arbitreranno questo delicatissimo match, in programma domenica alle ore 18 nella Tendostruttura di Monopoli, i signori Farina Valaori e Rodi di Brindisi. La diretta del match, a partire dalle ore 18 circa, sarà possibile seguirla sull'emittente Canale 7, sia sulla sua pagina ufficiale Facebook che sul digitale terrestre al canale 78.
Perchè i ragazzi di coach Marco Verile dovranno si vincere per arrivare a quota 26, ma anche sperare in risultati a loro favorevoli provenienti da Bari, dove giocherà Milazzo, e da Brindisi, dove giocherà Castellaneta. Se ciò accadrà, Corato sarà salva e chiuderà a Monopoli la propria stagione con la certezza di ripartire dalla B Interregionale anche il prossimo anno. Altrimenti per i coratini si apriranno le porte della lotteria dei playout, della post season, e ci sarà ancora da sudare e lottare per guadagnarsi la salvezza e la permanenza in questo campionato.
Corato arriva a questo match con la forza dei nervi distesi. I coratini sanno che dovranno compiere una impresa, ovvero vincere sul campo di un Monopoli a cui a sua volta serve vincere per arrivare ai playoff. Corato cerca il suo sesto successo esterno del torneo e viene dalla sofferta ma determinante vittoria di domenica scorsa contro Rende. Il morale e l'entusiasmo sono alti tra i ragazzi di coach Marco Verile, con capitan Basile e soci che proveranno a regalare altri due punti a tutti i tifosi neroverdi.
Discorso opposto per Monopoli, favorita dal pronostico e dal giocare in casa, dove in questa stagione ha già vinto 10 volte su 13. I ragazzi di coach Ponticiello però sono reduci da 4 sconfitte consecutive e il proprio cammino verso i playoff si è complicato sul più bello, quando l'obiettivo sembrava praticamente raggiunto.
Ora invece gli adriatici sono ottavi e solo un successo li metterebbe al riparo da sgradite sorprese. L'infortunio al ginocchio occorso a Mastroianni, a cui tutti auguriamo una pronta e completa guarigione, priva i padroni di casa di un elemento importante del roster, che però ha altre frecce al proprio arco per sopperire a questa assenza. Nomi come quelli del top scorer Zupan, del pivot Spatti, di Milosevic, degli esperti Sirakov e Calisi, oltre che di Dincic e dell'ex Bisceglie El Agbani descrivono bene la profondità e pericolosità di una squadra con anche la giusta esperienza per giocare partite di questa caratura, dove bisogna sbagliare nulla o quasi per vincere.
Ex della sfida sarà Diego Corral, alcune stagioni fa a Monopoli in un anno non troppo fortunato per lui che si concluse anzitempo per un brutto infortunio. Nel match di andata, disputato lo scorso 11 gennaio al PalaLosito, i coratini tennero testa al più quotato avversario giocando ad armi pari sino alla fine e venendo sconfitti soltanto nel finale di stretta misura 54-57.
Arbitreranno questo delicatissimo match, in programma domenica alle ore 18 nella Tendostruttura di Monopoli, i signori Farina Valaori e Rodi di Brindisi. La diretta del match, a partire dalle ore 18 circa, sarà possibile seguirla sull'emittente Canale 7, sia sulla sua pagina ufficiale Facebook che sul digitale terrestre al canale 78.
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