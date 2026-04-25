Tutto in 40 minuti, la Fas Basket Corato chiude la Regular Season a Monopoli

Tutto in 40 minuti. Tutto all'ultima giornata. La Fas Basket Corato si gioca il suo futuro nell'ultimo turno di regular season in un match da dentro o fuori sull'ostico parquet di Monopoli, che a sua volta si gioca i playoff. Ai coratini serve un successo, una vittoria, ma non solo.Perchè i ragazzi di coach Marco Verile dovranno si vincere per arrivare a quota 26, ma anche sperare in risultati a loro favorevoli provenienti da Bari, dove giocherà Milazzo, e da Brindisi, dove giocherà Castellaneta. Se ciò accadrà, Corato sarà salva e chiuderà a Monopoli la propria stagione con la certezza di ripartire dalla B Interregionale anche il prossimo anno. Altrimenti per i coratini si apriranno le porte della lotteria dei playout, della post season, e ci sarà ancora da sudare e lottare per guadagnarsi la salvezza e la permanenza in questo campionato.Corato arriva a questo match con la forza dei nervi distesi. I coratini sanno che dovranno compiere una impresa, ovvero vincere sul campo di un Monopoli a cui a sua volta serve vincere per arrivare ai playoff. Corato cerca il suo sesto successo esterno del torneo e viene dalla sofferta ma determinante vittoria di domenica scorsa contro Rende. Il morale e l'entusiasmo sono alti tra i ragazzi di coach Marco Verile, con capitan Basile e soci che proveranno a regalare altri due punti a tutti i tifosi neroverdi.Discorso opposto per Monopoli, favorita dal pronostico e dal giocare in casa, dove in questa stagione ha già vinto 10 volte su 13. I ragazzi di coach Ponticiello però sono reduci da 4 sconfitte consecutive e il proprio cammino verso i playoff si è complicato sul più bello, quando l'obiettivo sembrava praticamente raggiunto.Ora invece gli adriatici sono ottavi e solo un successo li metterebbe al riparo da sgradite sorprese. L'infortunio al ginocchio occorso a Mastroianni, a cui tutti auguriamo una pronta e completa guarigione, priva i padroni di casa di un elemento importante del roster, che però ha altre frecce al proprio arco per sopperire a questa assenza. Nomi come quelli del top scorer Zupan, del pivot Spatti, di Milosevic, degli esperti Sirakov e Calisi, oltre che di Dincic e dell'ex Bisceglie El Agbani descrivono bene la profondità e pericolosità di una squadra con anche la giusta esperienza per giocare partite di questa caratura, dove bisogna sbagliare nulla o quasi per vincere.Ex della sfida sarà Diego Corral, alcune stagioni fa a Monopoli in un anno non troppo fortunato per lui che si concluse anzitempo per un brutto infortunio. Nel match di andata, disputato lo scorso 11 gennaio al PalaLosito, i coratini tennero testa al più quotato avversario giocando ad armi pari sino alla fine e venendo sconfitti soltanto nel finale di stretta misura 54-57.Arbitreranno questo delicatissimo match, in programma domenica alle ore 18 nella Tendostruttura di Monopoli, i signori Farina Valaori e Rodi di Brindisi. La diretta del match, a partire dalle ore 18 circa, sarà possibile seguirla sull'emittente Canale 7, sia sulla sua pagina ufficiale Facebook che sul digitale terrestre al canale 78.