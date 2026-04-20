Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte
Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte
Politica

Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte. «Il confronto arricchisce, non divide»

Polemiche social nel vivo della campagna elettorale: «È ancora così strano che marito e moglie abbiano idee politiche diverse?»

Corato - lunedì 20 aprile 2026 16.39
A Corato, mentre la campagna elettorale per il voto del 24 e 25 maggio entra decisamente nel vivo, non è passata inosservata una situazione che non ha mancato di generare discussioni sui social network: marito e moglie candidati consiglieri, ma in due schieramenti diversi, a sostegno di candidati sindaci avversari.

Da una parte c'è il marito Domenico Marcone, candidato nella lista "Polis" a supporto di Pietro Zona sindaco, dall'altra la moglie, Patrizia Scaringella, in campo con "Corato SiCura" per Nica Testino sindaco. Una situazione curiosa che, nel variopinto mondo dei social, ha acceso anche commenti e polemiche, non sempre di alto livello.

A replicare direttamente a qualche osservazione sopra le righe è stata la stessa candidata Scaringella, con un post pubblicato sui social, nel tentativo di riportare il dibattito su toni più civili.

"Sorrido leggendo certi commenti e mi chiedo: davvero nel 2026 è ancora così strano che marito e moglie abbiano idee politiche diverse? È mai possibile che l'amore non possa convivere con la divergenza d'opinione? Io credo che il confronto arricchisca, non divide.
Amarsi non significa essere fotocopie: la bellezza sta proprio nel sapersi confrontare e arricchire grazie alle proprie diversità.
Il rispetto delle identità di ognuno è alla base della democrazia. E sono contenta che i miei figli stiano imparando proprio questo dal confronto democratico che quotidianamente abbiamo nella nostra famiglia!
Evviva le amministrative 2026: un'ottima occasione per far venire a galla il peggio di chi, privo di argomenti, si rifugia nella faziosità.
Serena campagna elettorale a tutti.
P.s vorrei tranquillizzare tutti che non si sfascerà una famiglia per idee politiche diverse e che non rappresentiamo nessun INCIUCIO Zona-Testino".

Del resto, la convivenza tra idee diverse – addirittura contrapposte come filosofia politica - all'interno della stessa famiglia non rappresenta una novità assoluta, nemmeno nei livelli più alti della politica nazionale.

Alla mente balzano subito i nomi di Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo, coppia nella vita ma a lungo espressione di schieramenti politici differenti. Sebbene la De Girolamo non sia più impegnata attivamente in politica, per anni la loro unione è stata esempio di serena convivenza tra ideali politici diametralmente diversi, anche in contesti nazionali e fortemente attenzionati da media e opinione pubblica. Democrazia vuol dire anche questo: dignitosa e rispettosa convivenza di pareri contrapposti, anche nella vita di tutti i giorni, persino in famiglia.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Elezioni amministrative 2026
Sicurezza e illuminazione: il caso della strada provinciale fra Trani e Corato
20 aprile 2026 Sicurezza e illuminazione: il caso della strada provinciale fra Trani e Corato
“Murgia Stellata”: prosegue fino al 17 maggio la mostra di fotografia astronomica a Corato
20 aprile 2026 “Murgia Stellata”: prosegue fino al 17 maggio la mostra di fotografia astronomica a Corato
Altri contenuti a tema
La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona” La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona” Ieri la seconda tappa con cittadini e residenti della zona
Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città Speciale Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città Domani e sabato due appuntamenti del tour "Di zona in zona"
Avanti con fiducia: a Corato la storia continua con Corrado De Benedittis Speciale Avanti con fiducia: a Corato la storia continua con Corrado De Benedittis Appuntamento domenica in piazza Cesare Battisti
Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto" del candidato sindaco Pietro Zona Speciale Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto" del candidato sindaco Pietro Zona Ieri l'apertura del comitato in corso Garibaldi e l'annuncio di 14 incontri quartiere per quartiere
Martedì l’apertura del comitato elettorale del candidato sindaco di Corato Pietro Zona Speciale Martedì l’apertura del comitato elettorale del candidato sindaco di Corato Pietro Zona Al via il percorso di ascolto verso le elezioni
Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona L'annuncio della coalizione composta da Polis, Fratelli d’Italia, Direzione Corato, Unione di Centro Corato, Forza Italia, Lega e Zona Comune
«Nessuno deve rimanere indietro»: il programma del M5S a sostegno di De Benedittis «Nessuno deve rimanere indietro»: il programma del M5S a sostegno di De Benedittis Ieri la conferenza per presentare i punti del programma
Elezioni amministrative Corato, la DC punta su Vincenzo Adduci Elezioni amministrative Corato, la DC punta su Vincenzo Adduci «Costruire un’alternativa solida per la città»
La Fas Basket Corato batte Rende al Palalosito e si gioca tutto a Monopoli
20 aprile 2026 La Fas Basket Corato batte Rende al Palalosito e si gioca tutto a Monopoli
Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità
20 aprile 2026 Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità
I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie  "Lo chiamava rock & roll "
20 aprile 2026 I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie "Lo chiamava rock & roll"
A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini
19 aprile 2026 A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini
Incendi d'auto, due arresti a Corato. Incastrato anche un terzo: denunciato
18 aprile 2026 Incendi d'auto, due arresti a Corato. Incastrato anche un terzo: denunciato
Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne di Corato
18 aprile 2026 Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne di Corato
La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona”
18 aprile 2026 La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona”
Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
18 aprile 2026 Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.