Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte. «Il confronto arricchisce, non divide»

"Sorrido leggendo certi commenti e mi chiedo: davvero nel 2026 è ancora così strano che marito e moglie abbiano idee politiche diverse? È mai possibile che l'amore non possa convivere con la divergenza d'opinione? Io credo che il confronto arricchisca, non divide.

Amarsi non significa essere fotocopie: la bellezza sta proprio nel sapersi confrontare e arricchire grazie alle proprie diversità.

Il rispetto delle identità di ognuno è alla base della democrazia. E sono contenta che i miei figli stiano imparando proprio questo dal confronto democratico che quotidianamente abbiamo nella nostra famiglia!

Evviva le amministrative 2026: un'ottima occasione per far venire a galla il peggio di chi, privo di argomenti, si rifugia nella faziosità.

Serena campagna elettorale a tutti.

P.s vorrei tranquillizzare tutti che non si sfascerà una famiglia per idee politiche diverse e che non rappresentiamo nessun INCIUCIO Zona-Testino".

A Corato, mentre la campagna elettorale per il voto del 24 e 25 maggio entra decisamente nel vivo, non è passata inosservata una situazione che non ha mancato di generare discussioni sui social network:a sostegno di candidati sindaci avversari.Da una parte c'è il marito Domenico Marcone, candidato nella listaa supporto di Pietro Zona sindaco, dall'altra la moglie, Patrizia Scaringella, in campo conper Nica Testino sindaco. Una situazione curiosa che, nel variopinto mondo dei social, ha acceso anche commenti e polemiche,A replicare direttamente a qualche osservazione sopra le righe è stata la stessa candidata Scaringella, con un post pubblicato sui social, nel tentativo di riportare il dibattito su toni più civili.Del resto, la convivenza tra idee diverse – addirittura contrapposte come filosofia politica - all'interno della stessa famiglia non rappresenta una novità assoluta, nemmeno nei livelli più alti della politica nazionale.Alla mente balzano subito i nomi di, coppia nella vita ma a lungo espressione di schieramenti politici differenti. Sebbene la De Girolamo non sia più impegnata attivamente in politica, per anni la loro unione è stata esempio di serena convivenza tra ideali politici diametralmente diversi, anche in contesti nazionali e fortemente attenzionati da media e opinione pubblica. Democrazia vuol dire anche questo: dignitosa e rispettosa convivenza di pareri contrapposti, anche nella vita di tutti i giorni, persino in famiglia.