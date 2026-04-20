Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità

La notizia è arrivata come uno schiaffo improvviso: il. Mercoledì sarà l'ultimo giorno di attività e, con quella saracinesca che si abbasserà per sempre, Corato perderà non solo un bar, ma un presidio di qualità, un luogo simbolico, un pezzo della sua memoria quotidiana. Per molti — e non per moda — Patrizio è sempre stato un riferimento.Un artigiano vero, uno di quelli che non hanno mai ceduto alla tentazione delle scorciatoie. Niente polveri, niente semilavorati, niente prodotti "comodi". Solo ingredienti autentici, mani esperte e una cura che oggi sembra quasi fuori tempo. La cioccolata fatta con il cioccolato vero, la sfoglia tirata da zero, la crema con le uova vere: dettagli che fanno la differenza, ma che richiedono tempo, fatica, dedizione.Chi passava dal laboratorio lo sa: Patrizio non vendeva solo dolci, ma un'idea precisa di mestiere. Una visione. Una coerenza rara. La qualità che non premia: un paradosso tutto coratino Eppure oggi chiude. E questo dice molto più di quanto sembri. Dice che la qualità, da sola, non basta. Dice che un artigiano che lavora bene non sempre trova il sostegno che merita. Dice che una città che si definisce "a vocazione turistica", come spesso ripetono gli amministratori, dovrebbe essere la prima a proteggere e valorizzare le sue eccellenze, non a lasciarle scivolare via nel silenzio generale.Perché il turismo non si costruisce con gli slogan, ma con i luoghi veri, con le persone vere, con le attività che danno identità a un centro storico. E il Gran Caffè, davanti al Comune, era esattamente questo: un punto fermo, un biglietto da visita, un pezzo di autenticità. La chiusura del Gran Caffè è anche uno specchio per noi cittadini. Quante volte abbiamo preferito la comodità al valore? Quante volte abbiamo confuso l'abbondanza con la qualità? Quante volte abbiamo dato per scontato ciò che invece andava difeso? In un tempo in cui le pasticcerie si riempiono di prodotti surgelati e sapori standardizzati, la scelta di Patrizio di restare fedele all'artigianato era un atto di resistenza culturale. Un atto che forse non abbiamo saputo riconoscere fino in fondo.A Patrizio va un grazie sincero: per la professionalità, per la coerenza, per aver tenuto alto il valore del lavoro fatto bene. A Corato resta un rimpianto: aver perso molto più di un bar. Aver perso un luogo che raccontava chi siamo e chi potremmo essere, se solo imparassimo a valorizzare davvero ciò che abbiamo. Il Gran Caffè chiude. Ma la domanda resta aperta: quante altre eccellenze dovremo perdere prima di capire che una città viva, accogliente e turistica si costruisce difendendo i suoi artigiani, non lasciandoli andare via?