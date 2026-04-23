Cronaca
Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi
Dopo la segnalazione alla Polizia Locale, l'intervento degli Artificieri della Questura di Bari. Indagini in corso
Corato - giovedì 23 aprile 2026 9.38
Un misterioso ritrovamento è stato segnalato alla Polizia Locale all'interno di una palazzina di via Randolfi, a Corato. E sul posto si sono subito recati gli Artificieri della Questura che dopo aver sequestrato 30 ordigni artigianali illegali, di concerto con il Commissariato di P.S. hanno avviato gli accertamenti, tutt'ora in corso.
Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 17.50, quando un residente ha rinvenuto, all'interno di un cartone, numerose bombe carta artigianali, accuratamente confezionate e pronte all'uso, oltre a ordigni artigianali potenzialmente pericolosi. Tutto il materiale era accantonato nel sottoscala. Un locale ad uso comune, raggiunto subito dagli agenti della Polizia Locale che, dopo aver circoscritto l'intera area, hanno chiesto il supporto della Polizia di Stato.
Dopo gli accertamenti preliminari, poi, è stato disposto l'intervento non solo degli Artificieri, ma anche dei colleghi della Polizia Scientifica: i primi hanno messo in sicurezza l'area e gli esplosivi, mentre i secondi hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani. In tutto sono stati sequestrati 30 ordigni artigianali, fra bombe carta e alcuni ordigni potenzialmente pericolosi, per un totale di circa 6 chilogrammi di materiale esplodente.
Le indagini sono affidate ai poliziotti del Commissariato di P.S. che procedono, al momento, contro ignoti, per provare a capire chi abbia deciso di utilizzare quel deposito come nascondiglio, magari temporaneo, e nel tentativo di capire a chi possa appartenere tutto quel materiale ritrovato e adesso finito sotto sequestro.
Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 17.50, quando un residente ha rinvenuto, all'interno di un cartone, numerose bombe carta artigianali, accuratamente confezionate e pronte all'uso, oltre a ordigni artigianali potenzialmente pericolosi. Tutto il materiale era accantonato nel sottoscala. Un locale ad uso comune, raggiunto subito dagli agenti della Polizia Locale che, dopo aver circoscritto l'intera area, hanno chiesto il supporto della Polizia di Stato.
Dopo gli accertamenti preliminari, poi, è stato disposto l'intervento non solo degli Artificieri, ma anche dei colleghi della Polizia Scientifica: i primi hanno messo in sicurezza l'area e gli esplosivi, mentre i secondi hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani. In tutto sono stati sequestrati 30 ordigni artigianali, fra bombe carta e alcuni ordigni potenzialmente pericolosi, per un totale di circa 6 chilogrammi di materiale esplodente.
Le indagini sono affidate ai poliziotti del Commissariato di P.S. che procedono, al momento, contro ignoti, per provare a capire chi abbia deciso di utilizzare quel deposito come nascondiglio, magari temporaneo, e nel tentativo di capire a chi possa appartenere tutto quel materiale ritrovato e adesso finito sotto sequestro.
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