Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi

Un misterioso ritrovamento è stato segnalato allaall'interno di una palazzina di via Randolfi, a Corato. E sul posto si sono subito recati glidellache dopo aver sequestrato, di concerto con ilhanno avviato gli accertamenti, tutt'ora in corso.Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 17.50, quando un residente ha rinvenuto, all'interno di un cartone, numerose bombe carta artigianali, accuratamente confezionate e pronte all'uso, oltre a ordigni artigianali potenzialmente pericolosi. Tutto il materiale era accantonato nel sottoscala. Un locale ad uso comune, raggiunto subito dagli agenti dellache, dopo aver circoscritto l'intera area, hanno chiesto il supporto dellaDopo gli accertamenti preliminari, poi, è stato disposto l'intervento non solo degli, ma anche dei colleghi della: i primi hanno messo in sicurezza l'area e gli esplosivi, mentre i secondi hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini, coordinate dalla. In tutto sono stati sequestrati, fra bombe carta e alcuni ordigni potenzialmente pericolosi, per un totale di circadi materiale esplodente.Le indagini sono affidate ai poliziotti delche procedono, al momento, contro ignoti, per provare a capire chi abbia deciso di utilizzare quel deposito come nascondiglio, magari temporaneo, e nel tentativo di capire a chi possa appartenere tutto quel materiale ritrovato e adesso finito sotto sequestro.