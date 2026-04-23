Domani l'inaugurazione del comitato elettorale della lista civica Zona Comune

In occasione della tappa di Piazza Di Vagno del tour "Di Zona in Zona", la lista civicainaugurerà alle ore 20:30 di venerdì 24 aprile la nuova sede in via Maddalena, angolo Piazza Di Vagno. Un momento che segna l'avvio della fase più intensa della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative.L'apertura del comitato consolida il legame con il punto di ascolto del candidato sindacoe rappresenta un passo ulteriore verso tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla costruzione di un'alternativa amministrativa fondata su partecipazione diretta, presenza costante sul territorio e una chiara discontinuità rispetto all'attuale gestione della città.Durante l'inaugurazione saranno presentati ufficialmente i candidati al Consiglio comunale.«Zona Comune nasce da un sottile gioco di parole – dichiara il segretario Amedeo Basile – dall'unione di due termini complementari che insieme indicano un cammino aperto a chi ha la volontà e il coraggio di mettersi in gioco. È un percorso rivolto a chi crede nel futuro di Corato, nella figura di Pietro Zona e nella forza di un progetto condiviso.Ogni persona che si aggrega rappresenta un valore aggiunto: a noi il compito di valorizzarne capacità e competenze, accogliendo chi ha già scelto e chi vorrà unirsi al nostro progetto civico».All'interno della coalizione di centrodestra, Zona Comune si presenta come la lista di riferimento del candidato sindaco. Affronterà questa tornata elettorale con determinazione, spirito di servizio e una visione chiara per il futuro della città, mettendo al centro i cittadini, le loro esigenze e l'obiettivo concreto di costruire una Corato più sicura, inclusiva e protagonista del proprio sviluppo.