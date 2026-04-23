Pietro Zona
Pietro Zona
Politica

Domani l'inaugurazione del comitato elettorale della lista civica Zona Comune

Domani appuntamento alle ore 20:30 in via Maddalena, angolo Piazza Di Vagno

Corato - giovedì 23 aprile 2026 12.48 Comunicato Stampa
In occasione della tappa di Piazza Di Vagno del tour "Di Zona in Zona", la lista civica Zona Comune inaugurerà alle ore 20:30 di venerdì 24 aprile la nuova sede in via Maddalena, angolo Piazza Di Vagno. Un momento che segna l'avvio della fase più intensa della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative.

L'apertura del comitato consolida il legame con il punto di ascolto del candidato sindaco Pietro Zona e rappresenta un passo ulteriore verso tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla costruzione di un'alternativa amministrativa fondata su partecipazione diretta, presenza costante sul territorio e una chiara discontinuità rispetto all'attuale gestione della città.

Durante l'inaugurazione saranno presentati ufficialmente i candidati al Consiglio comunale.

«Zona Comune nasce da un sottile gioco di parole – dichiara il segretario Amedeo Basile – dall'unione di due termini complementari che insieme indicano un cammino aperto a chi ha la volontà e il coraggio di mettersi in gioco. È un percorso rivolto a chi crede nel futuro di Corato, nella figura di Pietro Zona e nella forza di un progetto condiviso.

Ogni persona che si aggrega rappresenta un valore aggiunto: a noi il compito di valorizzarne capacità e competenze, accogliendo chi ha già scelto e chi vorrà unirsi al nostro progetto civico».

All'interno della coalizione di centrodestra, Zona Comune si presenta come la lista di riferimento del candidato sindaco. Affronterà questa tornata elettorale con determinazione, spirito di servizio e una visione chiara per il futuro della città, mettendo al centro i cittadini, le loro esigenze e l'obiettivo concreto di costruire una Corato più sicura, inclusiva e protagonista del proprio sviluppo.
Domani l'inaugurazione del comitato elettorale della lista Civica Zona Comune
Domani l'inaugurazione del comitato elettorale della lista Civica Zona Comune
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Pietro Zona
  • Elezioni amministrative 2026
Tra radici, scelte e comunità: “La natura bella delle cose” di Barbara Nappini
23 aprile 2026 Tra radici, scelte e comunità: “La natura bella delle cose” di Barbara Nappini
Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi
23 aprile 2026 Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi
Altri contenuti a tema
Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte. «Il confronto arricchisce, non divide» Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte. «Il confronto arricchisce, non divide» Polemiche social nel vivo della campagna elettorale: «È ancora così strano che marito e moglie abbiano idee politiche diverse?»
La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona” La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona” Ieri la seconda tappa con cittadini e residenti della zona
Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città Speciale Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città Domani e sabato due appuntamenti del tour "Di zona in zona"
Avanti con fiducia: a Corato la storia continua con Corrado De Benedittis Speciale Avanti con fiducia: a Corato la storia continua con Corrado De Benedittis Appuntamento domenica in piazza Cesare Battisti
Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto" del candidato sindaco Pietro Zona Speciale Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto" del candidato sindaco Pietro Zona Ieri l'apertura del comitato in corso Garibaldi e l'annuncio di 14 incontri quartiere per quartiere
Martedì l’apertura del comitato elettorale del candidato sindaco di Corato Pietro Zona Speciale Martedì l’apertura del comitato elettorale del candidato sindaco di Corato Pietro Zona Al via il percorso di ascolto verso le elezioni
Pietro Zona si presenta alla città: «Corato merita serietà, presenza, rispetto» Speciale Pietro Zona si presenta alla città: «Corato merita serietà, presenza, rispetto» Partecipazione e condivisione nella prima uscita pubblica del candidato alla carica di sindaco di Corato
Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona L'annuncio della coalizione composta da Polis, Fratelli d’Italia, Direzione Corato, Unione di Centro Corato, Forza Italia, Lega e Zona Comune
Granoro Cup 2026, la decima edizione è GOLD: entusiasmo alle stelle e ultimi posti disponibili
23 aprile 2026 Granoro Cup 2026, la decima edizione è GOLD: entusiasmo alle stelle e ultimi posti disponibili
"La luce che non vediamo ": il cosmo raccontato dall'astrofilo Pasquale Abbattista
23 aprile 2026 "La luce che non vediamo": il cosmo raccontato dall'astrofilo Pasquale Abbattista
L’Archeoclub presenta il docufilm "Rami di Cultura " dedicato alla Cultivar Coratina
23 aprile 2026 L’Archeoclub presenta il docufilm "Rami di Cultura" dedicato alla Cultivar Coratina
«La musica si è fermata..», il dolore del DJ dopo la notte di terrore al Divinae Follie
22 aprile 2026 «La musica si è fermata..», il dolore del DJ dopo la notte di terrore al Divinae Follie
Furgone rubato ritrovato nelle campagne dalle Guardie Campestri
22 aprile 2026 Furgone rubato ritrovato nelle campagne dalle Guardie Campestri
I volontari di "PuliAmo Corato " al lavoro per restituire decoro a via vecchia Barletta
22 aprile 2026 I volontari di "PuliAmo Corato" al lavoro per restituire decoro a via vecchia Barletta
L'Adriatica Industriale Virtus Corato sfiora l'impresa a Martina
22 aprile 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato sfiora l'impresa a Martina
Interruzione idrica a Corato: lavori sulla rete il 28 e 29 aprile
22 aprile 2026 Interruzione idrica a Corato: lavori sulla rete il 28 e 29 aprile
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.