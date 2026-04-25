Candidati sindaco elezioni Corato 2026
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Politica

Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto

Vincenzo Adduci, Corrato De Benedittis, Nica Testino e Pietro Zona in corsa per la fascia tricolore

Corato - sabato 25 aprile 2026 12.10
Manca sempre meno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, che coinvolgeranno anche la città di Corato, chiamata a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Dopo settimane di trattative, ufficializzazioni e posizionamenti politici, il quadro è ormai definito: saranno quattro i candidati sindaco in corsa. A mezzogiorno di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste per i candidati al consiglio comunale: gli elenchi, dopo la verifica e la vidimazione, saranno rese pubbliche ufficialmente entro 48 ore.

A contendersi la fascia tricolore a Corato, in ordine alfabetico per cognome, sono Vincenzo Adduci, Corrato De Benedittis, Nica Testino e Pietro Zona.

I candidati

Vincenzo Adduci si propone come candidato della Democrazia Cristiana, ispirato da valori cattolici democratici per costruire un progetto amministrativo serio e inclusivo.

Corrato De Benedittis, sindaco uscente, si ripresenta agli elettori con l'obiettivo di dare continuità all'azione amministrativa avviata negli ultimi anni. Le liste che lo sostengono sono: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Demos, Articolo 49, Corrado Sindaco, Intesa Riformista, Prossima e Rimettiamo in moto la città.

Nica Testino è candidata sindaco con il movimento Nuova Umanità, che rappresenta il perno della sua proposta politica, affiancato dalla lista Corato SiCura.

Pietro Zona completa il quadro dei candidati, presentandosi come candidato sindaco con una larga alleanza composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati – Popolari, UDC, Direzione Corato, Polis, e Zona Comune.

Una sfida a quattro

La competizione elettorale a Corato si presenta dunque articolata e non è da escludere l'ipotesi di un ballottaggio, qualora nessuno riesca a superare la soglia della maggioranza assoluta al primo turno.

Temi come sicurezza, sviluppo urbano, lavoro, ambiente, servizi pubblici e gestione amministrativa sono già centrali negli incontri che i candidati stanno svolgendo dalle prime settimane di campagna elettorale. Adesso si entra nel vivo, quando manca esattamente un mese al voto.
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