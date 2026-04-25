Papaveri Liberazione
Papaveri Liberazione
Attualità

L’ANMIG di Corato celebra la Festa della Liberazione: «Festa di libertà e democrazia»

La nota del presidente dell’ANMIG Gaetano Bucci

Corato - sabato 25 aprile 2026 12.39 Comunicato Stampa
Oggi è la Festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. È festa di libertà e di democrazia, nel segno di un imprescindibile processo di unità nazionale.

È ricorrenza memoriale di tutti, italiani e stranieri, che a centinaia di migliaia si immolarono per liberare la Penisola. La Liberazione d'Italia si realizzò dopo un conflitto di forze armate straniere su suolo italiano e di una guerra fratricida che procurarono immani lutti e distruzioni.

Alla Liberazione dal nazifascismo contribuirono in luoghi, tempi e modi diversi, italiani di orientamento politico diverso, uniti solo dal desiderio del riscatto della Patria sconfitta e umiliata nella Seconda guerra mondiale, come fu per centinaia di migliaia di Internati Militari Italiani, per i soldati sparsi ovunque e i prigionieri di guerra.

In tale contesto la parola "resistenza" non può e non deve continuare ad avere carattere divisivo e di eterno odio di parte.

Né essa può definire ingiustificate strumentalizzazioni, soprattutto se rievocata nella falsità storica e nel monopolio partigiano della memoria.

Con queste riflessioni l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, sezione di Corato, partecipa alla ricorrenza della Liberazione, additandola proprio col nome di "Festa". Festa dell'Italia e degli Italiani. Festa che richiama la Repubblica e la Costituzione in una prospettiva di pace e libertà, di democrazia e prosperità.

Festa di Corato, città d'Italia, nella memoria delle migliaia di vittime coratine che si sacrificarono per la Patria.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • 25 aprile
Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto
25 aprile 2026 Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto
“Di Zona in zona” fa tappa in Piazza Di Vagno: sicurezza, sviluppo e rilancio al centro dell’intervento di Pietro Zona
25 aprile 2026 “Di Zona in zona” fa tappa in Piazza Di Vagno: sicurezza, sviluppo e rilancio al centro dell’intervento di Pietro Zona
Altri contenuti a tema
25 Aprile, memoria e impegno a Corato: il programma delle celebrazioni Eventi 25 Aprile, memoria e impegno a Corato: il programma delle celebrazioni Una giornata per richiamare e difendere la libertà e la pace
Anche Corato celebra la Festa della Liberazione con una cerimonia commemorativa Vita di Città Anche Corato celebra la Festa della Liberazione con una cerimonia commemorativa Il programma della giornata del 25 aprile
La stoccata dell'Anmig all'Anpi di Corato: «Che sia un 25 aprile unico e unitario» Vita di Città La stoccata dell'Anmig all'Anpi di Corato: «Che sia un 25 aprile unico e unitario» La nota di Gaetano Bucci, presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra
25 aprile, il programma della cerimonia a Corato Vita di Città 25 aprile, il programma della cerimonia a Corato Il messaggio del sindaco: «Il 25 aprile è una grande eredità posta nelle nostre mani, nel nostro impegno, nelle nostre passioni più vive»
A Bisceglie il 25 aprile all'insegna dell'arte e della buona tavola Speciale A Bisceglie il 25 aprile all'insegna dell'arte e della buona tavola Il programma completo della giornata e le informazioni per partecipare
Il presidente ANPI Giovanni Capurso parla della memoria storico - culturale del 25 Aprile Cultura Il presidente ANPI Giovanni Capurso parla della memoria storico - culturale del 25 Aprile Capurso: «Dobbiamo difendere la democrazia rafforzando la memoria storica collettiva»
Venticinque Aprile: il messaggio ufficiale del sindaco Corrado De Benedittis Comunicazioni Venticinque Aprile: il messaggio ufficiale del sindaco Corrado De Benedittis Il primo cittadino sottolinea l'importanza partigiana
Celebrazioni del 25 Aprile, ecco il programma completo Eventi Celebrazioni del 25 Aprile, ecco il programma completo Nella mattinata di domani diversi momenti per celebrare la Liberazione
25 Aprile, memoria e impegno a Corato: il programma delle celebrazioni
25 aprile 2026 25 Aprile, memoria e impegno a Corato: il programma delle celebrazioni
Tutto in 40 minuti, la Fas Basket Corato chiude la Regular Season a Monopoli
25 aprile 2026 Tutto in 40 minuti, la Fas Basket Corato chiude la Regular Season a Monopoli
La Virtus Corato si gioca tutto domani al Palalosito
25 aprile 2026 La Virtus Corato si gioca tutto domani al Palalosito
Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario»
24 aprile 2026 Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario»
Domani l'inaugurazione del comitato elettorale della lista civica Zona Comune
23 aprile 2026 Domani l'inaugurazione del comitato elettorale della lista civica Zona Comune
Tra radici, scelte e comunità: “La natura bella delle cose” di Barbara Nappini
23 aprile 2026 Tra radici, scelte e comunità: “La natura bella delle cose” di Barbara Nappini
Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi
23 aprile 2026 Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi
Granoro Cup 2026, la decima edizione è GOLD: entusiasmo alle stelle e ultimi posti disponibili
23 aprile 2026 Granoro Cup 2026, la decima edizione è GOLD: entusiasmo alle stelle e ultimi posti disponibili
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.