In cammino lungo la Via Francigena presentazione del Calendario

Questa sera alle ore 19.30 presso il Santuario Santa Maria Greca , il comitato Via Francigena del sud presieduto da Adele Mintrone terrà l' evento "Gli auguri della via francigena 2024 " con la partecipazione di Don Vincenzo Bombino e il prof. Vangi.In tale occasione sarà presentato il calendario 2024 " In cammino lungo la via francigena" e l' opera dell' artista ceramista Donatella Di Bisceglie, commissionata e realizzata per il comitato via francigena .Laureata presso l'Accademia di belle arti di Bari in decorazione, docente di design ceramica presso il liceo artistico "Federico II, Stupor Mundi" l'artista trae ispirazione dalla tradizione del nostro territorio e dalla natura del nostro mediterraneo.Ha partecipato a diverse mostre tra cui : novembre 2023 ninfa sike – tavola d'artista - collettiva d'arte -altamura; ottobre 2023 giornata contemporanea 19^edizione- installazione; luglio 2023 kaminion fest arte, terra, storie in cammino (camini – rc-) multiverso ; giugno 2023 memori dei mari – installazione presso il castello di barletta evento: buona puglia food festival 2023; ottobre 2022 vasotorre ( progetto "de la ceramica d'apulia" e Fai -Andria, Barletta, Ttrani.Ad allietare la serata con note di chitarra sola, suonerà il musicista vincitore del premio Euterpe del 2023, Emilio Ventura.