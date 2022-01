Via Francigena del Sud - Corato, presentato il calendario 2022

5 foto Calendario 2022 via Francigena

Si intitola "In cammino lungo la via Francigena" il nuovo calendario del 2022 del Comitato Via Francigena del Sud - Corato presentato ieri sera nel Santuario Madonna Greca.Il calendario ritrae in copertina Joanne Roan, una blogger canadese già ambasciatrice di Road To Rome 2021, e Ragazza in Gamba, ritratta all'interno dell'Area Picnic Ulivo Madre in cui sostano i pellegrini che giungono a Corato proprio percorrendo la via Francigena.la presentazione, con gli interventi di Adele Mintrone, Don Vincenzo, il prof. Franco Vangi e Enza Arbore, è stata allietata anche da un delicato momento di musica e parole della Serva di Dio Luisa Piccarreta e dalle note musicali eseguite alla chitarra dal maestro Alessandro Buongiorno.È possibile richiedere copia del calendario in formato pdf scrivendo a laviafrancigenadelsud@gmail.com