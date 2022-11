Il Comitato via Francigena del sud di Corato ha promosso, in collaborazione con l'associazione "Luisa Piccarreta" ed il patronicio dell'Azione Cattolica Diocesana, la presentazione del libro "Un'altra strada" della travel bloggerL'evento si terrà sabato 4 novembre, alle ore 18:30, negli spazi della chiesa di San Vito a Corato.La via Francigena è un attrattore culturale per numerosi camminatori e pellegrini ormai da tutto il mondo: Giappone, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Francia, Svizzera e nord Italia. Moltissimi i giovani giunti nell'ultimo anno. Le ragioni del loro cammino sono culturali, sociali ma molti in realtà percorrono tantissimi chilometri a piedi alla ricerca di una dimensione interiore, della spiritualità e della fede.La presentazione del libro sarà occasione per affrontare il tema del pellegrinaggio e del cammino dei giovani. Parteciperanno, oltre all'autrice, l'assistente unitario dell'Azione Cattolica Diocesana