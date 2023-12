"Incantavola: merenda natalizia autoprodotta e sostenibile": da oggi l'evento della Sartoria Sociale MySbag

La sartoria sociale "MySbag" progetto dell'APS "If In Apulia", patrocinata socialmente ed economicamente dal Comune di Corato all'interno delle iniziative natalizie Incanto 2023, organizza l'evento: "Incantavola: merenda natalizia autoprodotta e sostenibile". Si tratta di tre coinvolgenti incontri ludico-educativi rivolti a bambini, adolescenti e adulti, finalizzati alla preparazione di una merenda natalizia sostenibile, aperta a tutta la comunità. Questi incontri mirano a promuovere la sostenibilità, la comunità e la solidarietà fin dalla giovane età.Il primo laboratorio, oggi 2 dicembre, coinvolgerà i bambini nella creazione di tovagliato, fazzoletti e segnaposti, preparando così la merenda sostenibile che sarà il fulcro del terzo incontro. Questa attività è progettata per sviluppare nei giovani un senso di responsabilità ambientale e comunitaria.Il secondo laboratorio, sabato 9 dicembre, offrirà ai bambini l'opportunità di esprimere la loro creatività attraverso la realizzazione di decorazioni natalizie. Questo momento di espressione artistica renderà il Natale ancora più magico per tutti i partecipanti.Il terzo incontro, venerdì 22 dicembre, vedrà la collaborazione dello chef Stefano Torelli per la realizzazione di una merenda natalizia sostenibile e anti-spreco, utilizzando il pane cotto e l'acqua sala, richiamando la tradizione coratina. Il coinvolgimento attivo dei bambini durante questa esperienza culinaria sarà arricchito da uno SWAP party e sarà accompagnato dalla musica di un sound system autocostruito dai giovani stranieri beneficiari del progetto WOOSIC - Falegnameria Sociale Musicale promosso dall'associazione il ruggito della gru.La sartoria MySbag utilizzerà tessuti di scarto pre-consumo per le attività, promuovendo i principi dell'Agenda 2030 e sensibilizzando sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.Le decorazioni saranno condivise con lo spazio della Caritas Cittadina.L'evento "Incanto 2023: Natale a Corato" promuove valori fondamentali di sostenibilità, comunità e solidarietà, educando i partecipanti a un approccio più consapevole e responsabile verso il Natale e il suo significato.Tutti gli incontri si svolgeranno in Via Sonnino, 11. È necessaria prenotazione al numero: 3517898640