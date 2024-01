"Sartoria Aperta" ecco gli ultimi quattro appuntamenti in calendario

La Sartoria Sociale My Sbag, grazie al sostegno di Agenzia Italiana per la Gioventù e del Corpo Europeo di Solidarietà, è lieta di annunciare gli ultimi quattro entusiasmanti appuntamenti di Sartoria Aperta, un percorso emozionante alla scoperta dell'artigianato creativo.Questi incontri si terranno presso i locali della Caritas cittadina, in Via Sonnino 11, offrendo un'opportunità unica per immergersi nel mondo affascinante della sartoria e dell'artigianato, aprendo le porte alla creatività e all'apprendimento di abilità uniche.Calendario degli Eventi:• 19 Gennaio - Laboratorio di Spille Artigianali con Laura Capra• 26 Gennaio - Laboratorio di Ricamo su Jeans con Federica Scarpa• 4 Febbraio - Laboratorio di Tappeti con Domenico Di Tria• 8 Febbraio - Stampa su Vinile Termoadesivo con Roberto D'Introno e Joseph CannilloGli orari dettagliati sono disponibili sui nostri canali social Facebook e Instagram.Ogni incontro sarà guidato da esperti nel campo, offrendo un'esperienza coinvolgente e pratica per coloro che vogliono esplorare l'artigianato creativo e imparare nuove tecniche.«Siamo entusiasti di condividere quest'ultima serie di incontri di Sartoria Aperta con tutti gli appassionati di creatività e artigianato. È un'opportunità unica per scoprire e coltivare talenti nel mondo della sartoria e dell'artigianato, promuovendo nel contempo lo scambio culturale e l'apprendimento attraverso l'esperienza pratica».Per partecipare ai laboratori, contattate per prenotare il vostro posto chiamando il numero +39 3517898640.