Nei prossimi giorni, a partire da martedì 19 luglio e fino a sabato 23, saranno effettuati a Corato interventi di interramento della linea Enel su viale Armando Diaz, nel tratto compreso tra via Verdi e via Alfieri.Il Comandante della Polizia Locale, con apposita ordinanza, ha ritenuto opportuno disciplinare la circolazione nelle vie interessate, anche per garantire sicurezza a chi lavora e a chi circola.Nel trattodi viale Armando Diaz sarà, inoltre, rispettato il doppio senso di circolazione durante l'attività lavorativa e, dunque, vietata la fermata dei veicoli, nonchè la rimozione degli stessi.Sarà, inoltre, vietata la circolazione nei tratti di strada che si intersecano con viale Diaz, limitatamente al'isolato che si affaccia su viale Diaz, nei momenti di esecuzione dei lavori di scavo, secondo il cronoprogramma aziendale.Si garantisce, in ogni caso, la svolta da viale Diaz verso via Dante e piazza Cesare Battisti.