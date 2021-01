Sospensione dell'energia elettrica: 3 ore di blackout totale

E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia comunica che, per lavori programmati di installazione nuove apparecchiature elettriche negli impianti primari di Corato, Terlizzi e Bisceglie, l'energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione:il 28 gennaio dalle ore 23,00 alle ore 2,00 del 29 gennaio SPEGNIMENTO TOTALEil 29 gennaio dalle ore 2,00 alle ore 4,00 spegnimento: CIR CAPRICCIOSA, CON MINIELLO, VIA MANGILLI.Il Comune di Corato ha diffuso anche l'elenco distinto delle vie che saranno interessate dall'interruzione elettrica che di seguito riportiamo:VIE: Vie: Via Colummella, Sp Corato-Bisceglie, Via Belloluogo, Con Colummella, Cir Belloluogo, Vle Delle Carrube, Str Esterna Lops, Via Ruvo Sparsa, Via Vecch Terlizzi, Via Trv Belloluogo, Con Bracco, Vco Lops I, Con Rubini Str Este, Via Ruvo, Trv Vec Terlizz 3dx, Via Vecch Molfetta, Str Est Posta Canal, Con Calvinio, Str Cutignello, Via Molf Al Fascio, Via Vecch Barletta, Via Andria Sparsa, Via Bisceglie, Con Fondo Griffi, Via Francavilla, Vle Dell'amicizia, Str Francavilla Est., Con Torre Nuova, Cir Via Trani, Via Trani Sparsa, Est Capricciosa, Cda Miniello, Via Trani, Con Lamacupa, Via Lama Di Grazia, Est Via Trani, Via Giappone, Via Vecchia Trani, Str Est. Prov. Molfetta, Via Petrale Esterna, Cir Matababbo,Con Lama Inglese, Via Dei Girasoli, Via Bagnatoio, Vle Sinni, Via Pozzo Candiro, Via Vecchia Canosa, Via Borsellino Paol, Con Coppa Di Zezza, Via Casieri, Via Dei Platani, Pza Coratini N.Mond, Via Degli Orti, Via Mattei E., Via S Elia, Via Cosina Walter, Via Caltanissetta, Via Alberto Mario, Vco Bembo Pietro, Via Brescia, Via Campanella F, Via Cast Del Monte, Via Cattaneo Carlo, Via Fontana Cortese, Vco Gioia, Vco Giusti Giuseppe, Via Imbriani P E, Pza Indipendenza, Via Maroncelli, Via Monti Vincenzo, Pza Nitti F S, Via Pisacane, Via Quinto Federico, Via Rosa Gabriele, Vco Sterbini, Via Lega Lombarda, Via Legnano, Via Novara, Via Orsini, Via Settembrini L, Via Umberto I, Vle Vittorio Veneto, Via Lodi, Via Duca Di Genova, Cso Garibaldi Gius, Via Garib.Ricciotti, Via Menotti Ciro, Via Imbriani M R, Via Goito, Via Bonadies G, Via Bartoli Daniele, Via Cantore Gener, Via Casolla, Via Ferrari, Via G Rossetti, Ptt S Vito, Vco Baretti Gius, Luo Musci, Via Rosmini Antonio, Con Polvere Rose, S S Statale 98 Km, Vle Dei Cedri, Via Appia, Via Ricci Vincenzo, Via Degli Artigiani, Str Est.C.Del Monte,Con Cast Del Monte, Via Cast Mon Sparsa, Via Ferraris, Via Gozzi G., Via Malpighi, Via Mazzola Valen, Via Pavese Cesare, Via Righi, Via Cicerone M T, Via Maddaloni, Via Pasteur, Via Reggio, Via Stoppani, Str Est Castel D. Monte, Via Aurelia, Via Cassia, Via Tuscolana, Via Prenestina, Via Salaria, Via Casilina, Via S Silvestro, Str Provinc 231, Con Torre Pavone, Con Chiuso Nuovo, Via Chiuso Nuovo, Via Della Macina, Con Corciuno, Via Albertoni, Via Capra, Via Loiodice, Via Lombardi G, Via Oriani, Via Ripoli, Via Silvestrini, Via Sonnino Sidney, Via Tannoia, Via Capaci, Via Loi Emanuela, Via Gravina, Via Colleoni B, Via Manerba, Via Taddei Rosa, Via Copernico, Via Dandolo Enrico, Via Linneo Carlo, Via Salvini Tommaso, Loc Tor Scarnera, Via Tommasi S, Via Pacini G.Nni, Via Siracusa, Via Don Albertario, Via Lago Di Viti, Con Forquetta, Con Maglio Ferro, Via Catalano Alf, Via Dalla Chiesa, Via D'oria Agente P, Via Giacometti Pao, Via Fucini R, Via Giappone Sparsa, Con Maccarone, Via S.Lucia, Con Scannagatti, Cir S Vittore, Cda Scannagatti, Via Eritrea, Vle Fieramosca E, Pza S D'acquisto, Via Fortunato Gius, Via Grosso Tommaso, Via Monte Sabotino, Via Gambara V, Con Pizzo La Polver, Via Torre Palomba, Vle Dei Carrubi, Via S.Elia Sparsa, Con Cisterna Gallin, Via S Magno, Via Nomentana, Via Gravina Str.Est, Via Ameglio Gen, Via Archimede, Via Arimondi, Via Da Bormida, Via De Cristoforis, Via Deledda G, Via Della Porta, Via Edison, Via Franklin B, Via Galliani, Via Massaua, Via Pacinotti, Via Palumbo, Via Rosa Pietro, Via S Vito, Via Volta Alessan, Via Cotugno, Via Polo Marco, Via Rismondo Fran, Via Asso Mario, Via De Calboli, Via Della Botta, Via De Nittis, Via Filangieri, Via Gioberti V Zo, Via Pedone, Via Quadrio, Via Raggi Decio, Via Randaccio, Via Rossi Ernesto, Via Santarella L, Via Veneziani, Via Imbriani G, Via Traina Claudio, Via Morvillo F., Via Li Muli, Via Vanvitelli, Via Barrili Giulio, Via Cesarotti, Via Da Vinci Leonar, Via Ruffini, Via Tolstoi Leon, Via Macello, Via Quarnaro, Via Pasquale Lops, Via Salvi N, Vle Dei Papaveri, Str Barletta Grumo, Con Torre Palomba, Vle Dei Fiori, Vle Dell Margherite, Via Delle Ortensie, Str Parete Ditullio,Trv I Botticelli, Via Guicciardini, Via Orlando V Em, Vle Quattro Novembr, Via Di Vittorio, Via Pilo Rosolino, Via Alfieri Vitt, Via Leopardi Giac, Via Rapisardi Mario, Via Botta Carlo, Via Donatello, Via Pascoli Giov, Via Moro Tommaso, Via Reni Guido, Pza Undici Febbraio, Via Picca Domenico, Via Catania, Vco Balbo Cesare, Via Leonello, Via Carmine, Via Confalonieri, Via Albimonte, Via Colonna Prosp, Via Consalvo, Via Fanfulla Lodi, Via Montello, Via Monte Ortigara, Via Romanelli Forli, Via Salomone Sicil, Via Brancaleone, Via Gisotti, Vco Gisotti, Via Monte Asolone, Via Monte Pertica, Pza Vittorio Eman, Via Altrelli, Vco Aregano, Pza Di Vagno, Via Lamonica, Vco Lobello Ii, Via Lomando, Via Monte Di Pieta, Via Niglio, Via Piagione, Via Arc Ripoli, Vco S Francesco I, Lgo S Maria Greca, Via S Maria Greca, Via S Rita, Via Luisa Piccarretta, Via La Logna, Vle Pandorea, Con Gelso, Via La Botta Extrur, Str Est. La Logna, Vle Delle Mimose, Vle Della Rotonda, Via Degli Ulivi, Vle Delle Magnolie, Via Alemanni, Via Corazzini, Via De Nina, Via Digione, Via Duse Eleonora, Via Grandi A, Via Randolfi, Via Ristori Adel., Via Scacchi Angelo, Via Cilea, Via Feder Ii Svevia, Via Fabbri D, Via Flacco Orazio, Via Mangione, Via Paganini, Via Papini, Via Scarfoglio, Via Secchi, Via San Patrizio, Via Etruria, Via Ticino, Vle Arno, Via Ferri, Vle Ofanto, Via Monte Santo, Via Cincinnato, Via Fusinato, Via Michetti, Via Pastorelli, Via Ravanas Pietro, Via Romagnosi, Via Genova, Con S. Francesco, Via Etna, Via Carli Giuseppe, Via Pd Di Francia A, Via Rucellai, Via Virgilio, Via Dogali, Via Machiavelli N, Via Guadagnoli A, Via Galvani, Via Gorini Paolo, Via Orione Luigi, Via Spallanzano, Via Pd Comboni, Via Titta Ruffo, Vle Monte Cotugno, Cda Forquetta, Via Aristofane, Via Caruso, Via Eschilo, Via Esopo, Via Euripide, Via Martiri Belfior, Via Masaccio, Via Omero, Via Plauto, Via Tito Schipa, Via Vico Giambatt, Via Vilella, Via Padre Loiodice, Via Venitucci, Via Curiel, Via De Santis, Via Salvemini Gaet, Via Boito Arrigo, Con S.Magno, Via Erone, Via Pitagora, Via Crispi Franc, Via Capua, Via Lepanto, Via Malta, Con Boscariello, Con Pescivendolo, Con Difesa Comunale,Con Cascarea, Con Piede Piccolo, Con Serrone Cristo, Vle Dei Ciclamini, Str Est S Magno, Vle Delle Rose, Con La Murgetta, Str Est.La Murgetta, Str Ultima Str.Dife, Cda Maglio Ferro, Con Bagnoli, Cda Bagnoli, Cda Pedale, Con Pedale, Vle Dei Mandorli, Vle Delle Tuberose, Cda Torre Palomba, Str Pezza S Cataldo, Con Torre Del Vento, Vle Del Noce, Con Capra Fatua, Con Casette Bucci, Str Est. Tarricone, Cda S Giuseppe, Via Vado Via Ruvo, Cda S. Francesco, Vle Dei Gerani, Trv Dei Gerani, Con Lagacchiola, Con Monteripanno, Cda Maccarone, Cda Lagacchiola, Vle Delle Pervinche, Cir Piana D.Torre, Str Piana Della Torre, Con Castigliola, Vle Delle Vigne, Cir Vle D Ginestre, Vle Reggio Str.Este, Cir Regio Bosco Com, Cir Estr. Corciumi, Via San Cristoforo, Cda Cascarea, Cda Difesa Comunale, Vle Est S Cristof, Cir Lama Di Merlo, Con San Pietro, Con Boschigni, Vle Delle Pratoline, Vle Dle Pratoline, Vle Delle Palme, Con S Giuseppe, Est Regio Bosco Com, Via Est Del Noce, Sc Par Tullio Es, Via Don Bosco, Con Cimadomo, Con Boccotero, Cda Messori, Con Messore, Con S.Luca, Cir Vle Mte Cotugno, Via Bellavista, Cda Capra Fatua, Con Regio Dif Comun, Con Car S Domenico, Cda Regia Dif Comun, Vle Naccareno, Con Faraone, Cda Pariet Ditullio, Vle Dei Settembrini, Est Vle Mte Cotugno, Cir Vle D Gelsomini, Con Torre Di Nebbia, Vle Dei Ginepri, Con La Croce, Str Est. S.Maria D.Frat, Via Dei Due Pini, Vle Della Primavera, Vle D.Arcobaleno, Ivl Par Tullio Es, Vle D Bouganvillea, Via Aleardi Aleard0, Via Rivoluzione, Cir Est. Vle Barone, Cda Est Barbaschell, Con Est Barbaschell, Str Est Maglioferro, Via Tratturello, Cir Tratturello Ped, Via Degli Abeti, Con Verginelle, Vle Degli Anemoni, Cda San Pietro, Via Ii Tratt Messor, Vle Dei Ranuncoli, Vle D.Roverelle, Vle Del Mirto, Via Delle Ninfee, Con Torre Mascoli, Vle Dei Ciliegi, Con Lago Martino, Cda Castigliola, Str Est. S. Vincenzo, Str Est Cascarano, Cda Monteripanno, Via Fungistierno, Via Str Est.Reg.Bosco C, Vle Delle More, Cda Torre Mascoli, Con Oasi Nazzareto, Str Est.Dell Accio 1,Con Mingariello, Cda S.Luca, Via Lama Di Pietro, Vle Dei Tigli, Via Dei Trifogli, Vle Dei Narcisi, Ste Regio Difesa Com.Le, Cir Est.Biancospini, Via Modigliani, Via Negrelli, Via Donati Gius, Via Petrone, Via Zingarelli, Via Flaminio M.A., Vle Adda, Via D'oria Monsigno, Via Gobetti Piero, Via Niccodemi, Via Tintoretto, Via Fosse Ardeatine, Via Amendola, Via Barisano Trani, Via Einaudi, Via Stecchetti, Via Gaeta, Via Gozzano, Via Malispini, Via Salandra, Via Tartaglia, Via Liberta, Via Bottego, Via Bertani, Via Bovio, Via Castelmorrone, Via Mamiani, Via Mantegna, Via Montevideo, Via Tarantini Leop, Via Tarantini Luigi, Via Volturno, Via Alberti, Via Villafranca, Via Villaglori, Via Arnaldo Bresia, Via Velletri, Via Marzabotto, Via Teano, Via Meda, Via Perosi, Via S Martino, Via Montecassino, Via Arc Cartesio Re, Via Cardone, Via Bacone, Via Brofferio, Via Cantoni Giov, Pza Redi Francesco, Via Telesio, Via Vallisnieri, Via Vanini, Via Vannucci Piero, Via D Annunzio G, Via Lombroso Ces, Via Stampa Gaspara, Via Zanella Giacomo, Via Guacci Giuseppe, Via Sella Quintino, Via Papa Luciani, Via Ragusa, Via Papa Montini, Via Don Clem Ferrar, Trv I Dx T Scarnera, Via Sicilia, Via Gigli Beniamino, Via Ferrini, Via Leoncavallo R., Via Cossa Pietro, Via Negri Ada, Via Nizza, Via Omodeo A, Vco Milano, Via Stella D Italia, Via Unita, Via Tittoni Tommaso, Vle Ombrone, Vle Po, Vle Adige, Via Belice, Via Don Gnocchi, Via Giolitti, Via Lanza, Via Barbera Riccar, Via Bezzecca, Via Giordani Giulio, Via Filzi Fabio, Via Corridoni F, Via Zanardelli, Rne Belvedere, Via Belvedere, Via Barbieri, Via Marino G, Via Quasimodo Salv, Via Basento, Via Rubicone, Via Bradano, Via Brenta, Via Metauro, Via Mincio, Via Montanara, Via Sele, Via Tagliamento, Via Tanaro, Vle Tevere, Vle Reno, Via Taro, Con Lago Rosso, Via Mongelli Cupa, Con Colummella.il 29 gennaio dalle ore 2,00 alle ore 4,00 spegnimento:CIR CAPRICCIOSA, CON MINIELLO, VIA MANGILLI