Komorebi torna in presenza con una residenza artistica nel ricordo di Francesco

La tematica

In occasione del quinto anniversario della tragedia ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016, Komorebi, ​l'evento commemorativo organizzato dall'Associazione Francesco Ludovico Tedone in memoria del giovane Francesco scomparso nell'incidente, torna a svolgersi anche in presenza e in due distinte modalità: l'archivio artistico online e la residenza artistica.La residenza artistica si terrà nel terreno Novemilachilometri, un uliveto nelle periferie di Corato, che non solo rappresenta la perdita e il dolore, dato che l'incidente del 12 luglio avvenne proprio in una grande distesa di ulivi, ma anche luogo di rinascita e di speranza, nonché rappresentazione fisica del termine giapponese "Komorebi": luce che filtra attraverso i rami degli alberi.Komorebi rinnova l'intento di non dimenticare mai quel giorno, per tener viva la memoria a dispetto della morte, con le uniche armi possibili: l'arte, le passioni e la voglia di mettersi in gioco. L'evento trae spunto dal carattere ottimista di Francesco: aveva molti interessi, tra i quali soprattutto il grande amore per il Giappone, che a 16 anni l'ha spinto a partire oltreoceano per dare forma concreta ai suoi sogni. La sua voglia di viaggiare, reinventarsi, scoprire e vivere è il punto di partenza dell'evento.Per questo, Komorebi è la luce di Francesco che filtra attraverso il mondo per ricordarci che, se abbiamo un sogno, dobbiamo crederci e coltivarlo. Komorebi è l'invito a tutti a contrastare la morte con la vita, affinché non si commetta l'errore di ricordare i nostri cari con tristezza. Komorebi è un inno alla vita, all'amore, alle passioni, alle emozioni. È un invito a infilare le scarpe e, come ha fatto Francesco, a consumarne le suole per scoprire il mondo coi nostri occhi e rappresentarlo con la nostra arte, voce e passione.

La tematica di quest'anno è "Percorsi speculari", dove "Percorso" (dal latino per-currere, cioè "passare attraverso"), va inteso anche come "attraversare i luoghi, la vita o col pensiero"; "Speculare" ("speculum" latino) richiama lo specchio in cui ci si osserva a lungo, cercando risposte. «Quando il dolore ci offusca la mente, spesso non vogliamo guardarci allo specchio, perché abbiamo paura di ciò che potremmo vedere, oppure ci guardiamo e 'non ci riconosciamo' - si legge nella presentazione che spiega come la tematica - nasce proprio dalla convinzione che spesso non riusciamo a trovare le risposte, in quello specchio, perché facciamo un grosso errore: pensare che per risolvere tutto sia sufficiente guardarsi da soli, e scavare a fondo dentro di noi, pensando che ogni risposta sia lì. "Percorsi speculari" implica la presenza di un altro percorso, oltre al nostro: implica la presenza di un'altra persona, che ci aiuterà a ritrovare quell' "io" che nello specchio non riusciamo più a vedere».

Le modalità

Quest'anno Komorebi si svolgerà seguendo due modalità: una residenza artistica ed un archivio artistico digitale.

La residenza artistica - un momento di condivisione e di crescita individuale e professionale tra gli artisti che vi partecipano. Attraverso un bando pubblico (qui tutti i dettagli), gli artisti potranno partecipare alla residenza proponendo un progetto in linea con la tematica "percorsi speculari", che dovrà essere realizzato e terminato durante la residenza stessa.



La residenza si svolgerà in 3 giornate, ovvero 10, 11 e 12 luglio, nell'uliveto Novemilachilometri, e sarà aperta al pubblico in orari prestabiliti e su prenotazione per facilitare la fruizione delle opere senza creare assembramenti, secondo le norme anti-covid. Per far sì che gli artisti e le opere abbiano la giusta visibilità, il team comunicazione Komorebi sarà attivo sui social attraverso dirette, stories ed altro.



Verrà creato un video-documentario della residenza, saranno riprese le performance e le estemporanee in campo, e fotografate le opere. Il tutto verrà poi condiviso sull'archivio artistico digitale online nell'arco del mese.



Archivio artistico digitale - Una mostra artistica digitale aperta agli artisti che vorranno rispondere alla chiamata alle arti del Komorebi, attraverso la tematica "percorsi speculari". Attraverso la compilazione di un bando (qui tutti i dettagli), gli artisti selezionati dovranno mandare in formato digitale le proprie opere con descrizione e biografia dell'autore, affinché possano essere pubblicate all'interno della mostra virtuale.



L'archivio artistico digitale aprirà il 12 luglio, giorno del Komorebi, e tutte le opere saranno pubblicate nel corso del mese di luglio. L'archivio potrà sempre essere accessibile, in quanto realizzato su piattaforma web.