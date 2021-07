Komorebi 2021, Percorsi Speculari in memoria di Francesco

Per il quinto anno di anniversario della tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016, l'associazione Francesco Ludovico Tedone torna in campo con l'evento Komorebi, per commemorare il giovane Francesco e combattere il dolore con le uniche armi possibili: l'arte e le passioni.Ad accompagnare gli artisti e tutte le attività all'interno dell'evento sarà la tematica "Percorsi Speculari" ispirata al tema del riconoscimento di Paul Ricoeur.Come ogni anno, sempre diverso dall'ultimo, anche questo Komorebi cambia forma, e questa volta avrà luogo in due modalità: un archivio artistico online (fruibile dal 12 luglio, con artisti e progetti ispirati alla tematica e con special guest Toshio Dazai, Yoko Dazai e Myu da Oita, Giappone), e una residenza artistica (evento in presenza con artisti che lavorano in estemporanea in sinergia e tante altre attività)L'evento è patrocinato da Fondazione Casillo, Regione Puglia e Comune di Corato.L'ingresso all'evento e la partecipazione alle attività è riservato ai tesserati dell'associazione a cui è possibile iscriversi attraverso la piattaforma dedicata ( qui ) o rivolgendosi alla sede operativa dell'Associazione in via Vannucci Piero 67, Corato, dalle h19 alle h21 dal lunedì al venerdì. Per informazioni: info.komorebi12@gmail.comL'evento sarà raggiungibile attraverso il trasporto pubblico gratuito con partenza da piazza Cesare Battisti ed unica fermata Pineta Bracco (luogo dell'evento).Il mezzo sarà disponibile ogni ora dalle h8:30 alle 12:30, e dalle h16:30 alle h00:30.La principale novità di questo Komorebi sarà il lavoro degli artisti, che opereranno in campo dal 10 al 12 luglio in estemporanea, mostrandoci i processi dell'opera e il proprio percorso creativo.-h17:00 Autobiografie in cammino a cura del Presidio del libro-h17:30 dimostrazione di spikeball e apertura delle iscrizioni al torneo organizzato da Disc&Disc ultimate frisbee-h18:00 apertura dell'installazione collettiva e temporanea in memoria di Chiara Simeone "l'albero dei desideri".-h20:30 percorso sciamanico a cura di Corinna Ciulli-h21:30 "La maledizione del tempio di Hokkaido" dimostrativa di GDR (Sistema Darkmoor)-h17:30 torneo di spikeball-h19:00 Yoga e meditazione con Arcadia yoga center-h20:30 percorso sciamanico a cura di Corinna Ciulli-h21:30 premiazione dei vincitori del torneo di spikeball-h6:00 ultimo incontro sciamanico all'alba con Corinna Ciulli-h19:00 Yoga e meditazione con Arcadia yoga center-h20:00 degustazione olio extravergine di oliva cultivar coratina Novemilachilometri-h21:00 "Ci vorrebbe il mare" performance di danza moderna a cura di Anna Lops