La bottega dell'allegria di via Matteo Renato Imbriani a Corato ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle chiocciole di "Osterie d'Italia". Il locale di ristorazione guidato da Savino Di Bartolomeo è entrato nella 33esima edizione della guida promossa da, fedele compagna di viaggio per ritrovarsi, su e giù per la Penisola, sempre nel posto giusto.figura nell'elenco delle attività consigliate e accuratamente selezionate per la cucina territoriale, la rigorosa selezione delle materie prime e il prezzo giusto. Di Bartolomeo e il suo efficiente staff hanno meritato il massimo riconoscimento, ovvero l'assegnazione della chiocciola; un privilegio riservato ad appena 270 locali in tutta Italia, 20 dei quali in Puglia.