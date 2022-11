Gli chef coinvolti nella manifestazione

Si è svolta nelle sale dell'istituto "Pavoncelli" di Cerignola la presentazione delle Guide Slow Food Edizione 2023 per la Regione Puglia organizzata dalla Condotta Slow Food Foggia e Monti Dauni e dal Comune di Cerignola.L'evento è tornato in provincia di Foggiae ha coinvolto gli osti e i ristoratori selezionati dalla guida "Osterie d'Italia" e le cantine pugliesi premiate dalla guida "Slow wine" alla presenza del Sindaco di Cerignola, della curatrice nazionale di "Osterie d'Italia", del presidente di Slow Food Puglia, dell'assessore alle attività produttive del Comune di Cerignolae dei curatori regionali delle guide,Una serata nella quale sono state celebrate le eccellenze della: le guide Slow Food sono diventate un riferimento per chi cerca nella nostra regione osterie e aziende vitivinicole che oltre a una grande qualità delle produzioni e delle materie prime riescono a esprimere una marcata identità territoriale. Elementi questi che hanno permesso alla nostra regione di emergere ed affermarsi nel panorama dell'enogastronomia internazionale.Dopo la presentazione, dieci chef delle osterie selezionate dalla guida "Osterie d'Italia" e i ragazzi della scuola alberghiera presenteranno una personale interpretazione del, da poco diventato Presìdio Slow Food, accompagnati dai vini delle aziende pugliesi di Slow wine e dai prodotti delle aziende che hanno dato vita al Mercato della Terra di San Severo e dei Monti Dauni.«Dopo due anni difficili per il settore della ristorazione abbiamo deciso di ripartire da un istituto alberghiero, per valorizzare un lavoro complesso, difficile e sacrificante come quello del personale di sala e cucina» è quanto sostenuto dal fiduciario della Condotta Slow Food Foggia e Monti Dauni,. «Una scelta fatta per coinvolgere i ragazzi in un percorso di consapevolezza e crescita, umana e professionale, cha li porti un domani a valorizzare in maniera etica e sostenibile il proprio territorio. Ringraziamo il Comune di Cerignola che ha deciso di sostenere la nostra iniziativa fin dal primo momento dimostrando sensibilità e attenzione per le tematiche che coinvolgono il settore agricolo ed enogastronomico. E ovviamente un doveroso riconoscimento va al dirigente, ai docenti e ai ragazzi dell'istituto "Pavoncelli" per la grande disponibilità dimostrataci e agli chef e ai produttori che hanno permesso la realizzazione di questo evento».Grande orgoglio da parte dell'amministrazione comunale di Cerignola per questo evento: «Non è un caso se i migliori chef e i migliori produttori abbiano scelto la nostra città per presentare le loro realtà che hanno reso la Puglia un vero e proprio brand. Quando si parla di enogastronomia si parla inevitabilmente di identità del nostro territorio. La presentazione delle Guide Slow Food a Cerignola testimonia, ancora una volta, l'attenzione che questa Amministrazione rivolge alle attività produttive e l'intenzione, da sempre ricercata, di rendere la nostra realtà una volano di sviluppo ed economia".Pietro Zito - Antichi Sapori (Andria)Peppe Zullo - Ristorante Peppe Zullo (Orsara di Puglia)Salvatore Riontino - Canneto Beach 2 (Margherita di Savoia)Rosario Di Donna - U Vulesce (Cerignola)Nicola Consiglio - Piana delle Mandrie (Bovino)Luigi De Vita - La Locanda del Maniscalco (Mattinata)Cosimo Di Gioia - Frangipane (Trani)Gianluca Ferri - Masseria Barbera (Minervino Murge)Lele Murani - Terra Arsa (Foggia).