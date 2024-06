8 foto La creatività entra nelle scuole di Corato con “Se leggi ti lib(e)ri"

" è il nome dato alla rassegna di incontri che ha coinvolto le scuole die varie associazioni deputate alla promozione culturale, in vista della campagna nazionale di valorizzazione dei libri e della lettura "". Gli incontri, inclusi nell'iniziativa principale della "" che ha colorato le vie della città, hanno visto protagoniste leIn un'epoca dominata dalla tecnologia,. Le attività promosse dal 2° circolo didattico Nicola Fornelli dimostrano come le due attività possano fungere da potenti strumenti di. La capacità di leggere con attenzione e di scrivere con creatività è fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico e delle competenze comunicative. Infatti, gli alunni sono stati coinvolti in alcuni laboratori tenutisi nelle giornate del 28 e 31 maggio. Le classi quinte, prime e quarte sono state le protagoniste delle due giornate di incontri. Le insegnanti hanno strutturato laboratori di scrittura creativa, lettura di albi illustrati e silent book, di analisi creativa di opere d'arte attraverso la poesia. Assieme agli alunni sono stati coinvolti anche i genitori, creando così le basi per un solido patto di corresponsabilità educativa.La lettura di albi illustrati e silent book ha stimolato l'e la, e ha contribuito alla trasmissione di valori e principi come l'inclusione e la tolleranza. Attraverso la scrittura creativa, invece, i bambini imparano ad esternalizzare e razionalizzare sulle proprie emozioni, garantendo lo sviluppo del pensiero critico.Nel maremoto di un presente tecnologico dove i bambini sono costantemente esposti a stimoli digitali,. Le competenze acquisite attraverso la lettura e la scrittura sono fondamentali per una formazione completa e per la costruzione di una mente aperta e critica. Gli incontri e i laboratori presentati per il "Maggio dei Libri", sono stati fondamentali per fomentare nei giovani l'amore per un oggetto che lotta per non scomparire.